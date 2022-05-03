修繕孤老住家 華山基金會揪建商注暖流

生活困頓獨居的台南新營區81歲陳奶奶，因多年前地震壓傷下肢長年需依靠枴杖行走，常因家中浴室及出入門口不慎跌倒，經華山基金會新營站與春禹建設公司協助修繕，近日大功告成。

陳奶奶早年丈夫因失蹤宣告死亡，獨居一人生活至今，華山基金會新營站獲知其生活困頓，媒合春禹建設，全盤檢視奶奶住家，協助進行修繕，讓高齡的她住的安心。

在檢視評估後，發現浴室除須加裝扶手及防滑地墊外，奶奶長年使用的馬桶座早已出現嚴重裂縫，隨時都有破碎可能，加上門口紗門窗破損導致進出難以開關、屋內蚊蟲孳生等問題，因此在修繕施作時也一併將馬桶座更新、調整老舊客廳紗門窗，讓行動不便的奶奶可以生活的更安全。