因疫情中斷回診 養護中心長者齲齒引發蜂窩性組織炎

1名長居養護中心的78歲的男性，日前因牙痛就醫，醫師發現他因齲齒殘根併發蜂窩性組織炎感染，緊急收治住院接受多顆齲齒拔除與感染控制後，才讓他平安回到機構休養。

衛福部台中醫院牙科主任林佳詠表示，患者有高血壓及末期腎臟病史，因罹患重度失智症而有暴力躁動等攻擊行為，無法正常地進行牙科診察與治療。前年曾因左下側反覆牙痛及臉部腫脹治療，後來因疫情中斷定期回診習慣；呼籲民眾勿因疫情嚴峻，就忽視牙齒的治療。

他說，患者再次回診時左臉嚴重腫痛，並出現呼吸急促的狀況，經診斷發現是智齒齲齒殘根引發蜂窩性組織炎。經啟動跨醫療科整合共治策略，聯合牙科、家醫科、精神科及麻醉科主治醫師共同制定治療方針，在進行全身麻醉的清創及多顆阻生齲齒殘根的拔除後，才終於穩定發炎疼痛情形，術後住院照護良好。

林佳詠說，阻生埋伏智齒常因型態多樣變異，加上清潔照護不易，無法進行根管及牙周治療，一旦發生嚴重齲齒，極容易導致牙髓炎及牙周炎，更可能進一步惡化成蜂窩性組織炎，甚至是深頸部感染及路易氏咽峽炎，若沒有謹慎處理，可能出現致命危險。

他提醒，長期臥床或身心障礙等特殊需求的病患，應定期追蹤口腔清潔狀況，並給予適時的治療；若併發系統性的感染，更應迅速就醫並遵從醫師指示拔除感染牙齒，一再拖延反而會有更嚴重後果。