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拿鋤頭或煎匙的手轉拿筆作畫 樂齡油畫聯展秀才華

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營民治市政中心即日起推出「當我們老在一起」油畫展，作品出自素人畫家銀髮族長輩。圖 ／台南市政府提供
台南新營民治市政中心即日起推出「當我們老在一起」油畫展，作品出自素人畫家銀髮族長輩。圖 ／台南市政府提供

台南市新營民治市政中心一樓大廳，即日起推出「當我們老在一起」油畫展，邀請知名油畫家黃為立指導一群平均73歲長輩，將拿鋤頭或煎匙的手轉換成拿筆作畫，也讓外界看到長者畫畫潛力。

黃為立這次指導台南市東山區高原、青山社區及新營南紙里等3處，展出35件油畫作品，周一至周五上班時間開放參觀，展期至本月底。

而這群「素人畫家」，最年長者是高原社區的夫妻檔-92歲鄭皆能與90歲鄭陳綿，鄭皆能《花開並蒂》作品，是主題也是心境，一筆一畫描繪辛苦打拼過往，而今子孫美滿的幸福光彩；鄭陳綿也說，畫筆重量承載著生命飽滿，帶著惜福與感恩的心，用色彩畫出所創作的《簇錦團花》以療癒此生感受。

青山社區88歲胡水龍的《彩色人生》，畫出躲空襲失學的幼年黑白歲月，如今是充滿繽紛色彩的人生畫面；82歲李蘇幸枝《畫畫人生》，從雪白的畫布變成一幅畫過程中，不僅畫出樂趣與自信，也讓平淡無奇歲月轉為出彩人生。

新營南紙里71歲蔡余蘭《花開幸福》，則將腦海中美麗花朵意象，透過畫筆畫出色彩嬌豔且恣意綻放花朵，一如在樂齡中心學畫的心情；65歲蔡麗蕙《陽光燦爛》，讓人感受畫家對藝術生命熱愛，有如灑落大地，好美的燦爛陽光。

長輩們笑說，活到一把年紀了，還能跟一群好友一起快樂畫畫、開畫展，是人生莫大幸福。

台南市政府秘書處指出，指導老師黃為立出身醫師家庭，連續兩年獲市府表揚「藝術教育貢獻獎」，黃為立近10年來更將藝術觸角擴及山區，指導東山高原、青山社區及新營南紙里銀髮長輩拿起畫筆，彩繪生命風華歲月與大自然花朵，無怨無悔為藝術奉獻精神令人敬佩。

指導老師黃為立出身醫師家庭，連續兩年獲市府表揚「藝術教育貢獻獎」。圖 ／台南市政府提供
指導老師黃為立出身醫師家庭，連續兩年獲市府表揚「藝術教育貢獻獎」。圖 ／台南市政府提供
新營南紙里71歲蔡余蘭《花開幸福》，將腦海中美麗花朵意象，透過畫筆畫出色彩嬌豔且恣意綻放花朵。圖 ／台南市政府提供
新營南紙里71歲蔡余蘭《花開幸福》，將腦海中美麗花朵意象，透過畫筆畫出色彩嬌豔且恣意綻放花朵。圖 ／台南市政府提供

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