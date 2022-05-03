《原子少年Atom Boyz》征服偶像宇宙！前20名人氣選手排行榜大公開

行星系少年來了！

大家最近有沒有關注台灣選秀節目《原子少年Atom Boyz》呢？這是2022年臺灣男團選秀綜藝節目，請來Ella、周湯豪、坤達擔任星際導師，田一德擔任舞力導師，魅力與實力兼具的導師群可說是眾星雲集。

節目共有80位參賽者，大多來自台灣，分為八大行星隊伍，依照每個行星的特色，設定不同的風格與個性，最後將投票選出兩組5人男子音樂組合。

雖然日前節目爆出43例確診個案（1藝人、32成員、10工作人員），也因此暫時停拍中，不過目前尚有預錄存檔，不影響正常播出，還是可以收看節目，多多支持喜歡的選手們！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了選手榜單，找出在網路上最具討論度的前20名人氣選手，一起來看看你最喜歡的少年有沒有上榜吧～

image source:FB/原子少年AtomBoyz

10 陳治廷 LEO

Instagram：leochen_1214

被稱為小李玉璽的陳治廷常在抖音上分享健身與舞蹈的影片與網友們互動，在自我介紹影片中選用了有趣的外送員方式介紹，非常有趣，讓觀眾們眼前一亮。

充滿少年感的他，受到網友稱讚「顏值擔當無誤 ，yoyo擔當、地板B-boy擔當，第一眼看就被圈粉了，戀愛了」、「OMG這個也太天菜了吧，顏值擔當非他莫屬」、「顏值之一，看到現在最好看的一個，期待你未來能演BL劇XD」。

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9 陳廷豪Howard

Instagram：howard125088

因帥氣的外貌，經常被粉絲讚為顏質擔當的陳廷豪，曾出演《姊妹們追吧》、《中學頭條》等節目，在少年表特板上受到許多觀眾的關注。

透過節目展現率真的一面，網友推薦「廷豪太好笑了啦，完全沒顧形象的」、「他真的很帥欸~~個性還不錯，至少看起來不會像一些高中屁孩很目中無人、耍屁、自以為，沒有因為長相而驕矜，到哪裡找到這麼優的男神啦」，讓大家不禁期待他之後會端出什麼樣的作品～

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8 蔡承祐 CY

Instagram：4.10_cy

年僅20歲的人氣王蔡承祐，熱愛唱歌的程度超越想像，甚至一度因為過度練唱，引發扁桃腺發炎，為求參加比賽選擇暫時不接受手術，可見他賭上夢想與健康的決心。

擁有充滿感染力的招牌笑容，吸引不少的粉絲為他加油：「蔡承祐rap好可以」、「承祐真的God Damn帥，笑起來真好看！」不僅在網路上吸引目光，甚至有許多粉絲會到現場應援，讓他非常開心，在訪問中也透露對支持者的感激之情。

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7 傅俊傑 Jerry

﻿Instagram：fu.881007

22歲的俊傑曾參與《同學來了之進擊吧！女孩》及客串《中學頭條》，在不同舞台上露面，讓粉絲更能多角度的認識他，漸漸累積人氣不容小覷。

時下流行的狗狗臉讓傅俊傑受到關注，不少網友表示都被他的笑容迷倒，「俊傑的笑容好甜唷！愛死俊傑，打籃球領導員！跳舞好帥」、 「傅俊傑跳舞好帥，打藍球太帥了，傅俊傑笑容很甜美」、 「傅俊傑的小狗臉好可愛」，果然會笑的男孩都不會變壞！

6 Max （徐彭臒）

Instagram：max727hpmax_9

22歲的Max是團體中的Vocal擔當，曾受到韓國製作人的大力稱讚。不知道大家有沒有看過迪士尼《阿拉丁》真人版呢？主題曲《A Whole New World》國語版就是Max所配唱的呢～

總是用好聽的嗓音發散魅力的他，每次只要有歌唱的影片釋出，都會在留言區看到粉絲的支持與祝福「最喜歡MAX蔡承佑，希望可以快點聽到完整版」、「MAX聲音真的太好聽了」，一起來期待這位明日之星的作品吧～

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5 黃文廷 Tin

Instagram：wen_0527

有「小坤達」之稱的黃文廷是喜歡音樂的練習生，曾參加《麻辣天后傳》、《全家有智慧》、《同學來了》、《小明星大跟班》、《綜藝大集合》等綜藝節目，累積了不少上鏡實力。

在團體直拍的影片中受到不少粉絲的注意，「地球真的太棒了！可愛又帥的文廷真的超強的」，成為明日之星真的是指日可待呢～

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4 小宜（謝宜君） Yee

Instagram：yeew

23歲的小宜曾參與《同學來了》的錄影，在節目中可說是話題王無誤！今年2月釋出的形象影片中，許多粉絲紛紛留言「小宜的蛻變，帥炸了」、「小宜太可愛（可以私心給多點鏡頭嗎）」。

另外，他堪稱修圖達人，高超到不行的修圖技術讓許多人驚呆，嚇得導師Ella笑稱「有點像詐騙」，有網友提到，團體需要小宜的存在，稱讚他是氛圍製造機！

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3 陳廷軒 Kenny

Instagram：sawadikap__kenny

今年24歲的Kenny，早就參與過許多綜藝節目的錄影，像是《綜藝大熱門》、《完全娛樂》等，更有拍攝BL劇《HIStory3：圈套》的經驗，在演藝圈中擁有好人緣。

許多藝人曾在他的入伍前見面會中拍攝影片，為他加油打氣，在原子少年的試音階段中，他的各種撒嬌更是融化許多觀眾，實在是不可多得的寶藏男孩。

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2 呂尊揚 Young

Instagram：djyoung_20001230

男團FUTURE IDOL以及舞團TRAPNEST成員之一的揚揚，幾乎已經是自帶流量的存在，很多少女都選擇pick他！

自我介紹影片中，用背後彈吉他的才藝抓緊觀眾的目光，留言充滿著粉紅氣息「尊揚好帥喔！好厲害喔」、「海王星耶！尊揚進場好可愛喔！」，大家是不是也被他吸引住了呢？

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1 林佳辰 Summer

Instagram：summer06_05

鄰家男孩擔當的地球少年Summer佳辰，是喜歡音樂的練習生，曾客串《中學頭條》，參與綜藝節目《Woman說》與《同學來了之進擊吧！女孩》。

被粉絲讚為「台版車銀優」的撕漫系外型，吸引很多網友為他打Call，「笑起來陽光好看」、「佳辰的眼睛真的太電，隔著電視螢幕都感受到」，還有人說他眉宇間神似年輕時的李國毅，真的非常有觀眾緣！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月02日至2022年05月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『原子少年Atom Boyz』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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