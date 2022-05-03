屏東旭海3日發射火箭因天候宣布延後一日 最佳觀賞點在這

位於屏東縣牡丹鄉旭海村的科研火箭發射場域合法化後，首支獲准發射團隊為國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC），原訂今天清晨6時發射，經研判天候條件不佳，延後一天到明天同一時間發射，民眾觀看區的定位資料大概是22°11'59.1"N 120°53'36.4"E。

位在屏東旭海的「短期科研探空火箭發射場」今年初啟用，國家太空中心表示，該發射場即將執行行第一個火箭發射任務，屆時將發射陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊的雙節火箭「HTTP-3A」，預計飛行時間8分鐘，飛行高度12公里。

ARRC 團隊說，此行目標是為了驗證團隊開發的「六自由度任務分析模擬器 ZIYASim」的準確性，以及驗證火箭自主飛行導航控制能力。試射後得到的數據分析，將做為下一階段飛行測試參考。

不過，火箭是系統相對複雜的科學設計，發射作業具有相當的風險，當天還可能受到天候不佳影響而使飛行測試延期。萬一延期，團隊日後仍將持續科學實驗與測試，等待下一個發射窗口安排。

有民眾在臉書發問「觀賞點」，國家太空中心表示，發射場不開放參觀，且周圍一公里是管制區，只有工作人員能進入。想觀看的民眾可以到旭海漁港北邊300公尺處的一塊空地，雖然不是特地建的觀景台，但剛好那邊有一塊距離足夠安全、視野良好，又有整理過的漂亮空地。車輛無法直接開到那裡，而是要停在外面道路，人再步行至該處。

太空中心表示，屆時那邊應該也會有個「短期科研探空火箭觀看區」的指示立牌。發射窗口是早上6點到8點，亦即這兩個小時都是可以發射的時間，團隊準備好就可以讓火箭升空。這時段之前與之後都是禁止發射的。

太空中心提醒，這次要測試的是探空火箭（的第二節），小小支的，且觀看區離發射點接近三公里，建議帶個望遠鏡，並做好防曬準備和雨具。觀看區的定位資料大概是22°11'59.1"N 120°53'36.4"E