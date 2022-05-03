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居隔破6萬人 新北10農產品牌聯合網銷

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
民眾可到「追劇好點」選擇汪汪地瓜園的爆米花等零食。圖／新北市農業局提供
民眾可到「追劇好點」選擇汪汪地瓜園的爆米花等零食。圖／新北市農業局提供

新北市昨天新增確診6584人、非確診居家隔離人數達4萬2039人、確診居家照護達1萬9815人，越來越多民眾被限制在家無法外出。新北市農業局為讓關在家中的民眾也有新鮮農產享用，聯合10大新北農品牌網路行銷「美味農業得來速」，讓居隔民眾輕鬆購買。

「美味農業得來速」包括希望市集、惜時分享餐廳、新北好茶、貢寮鮑、新北健康三寶、農村再生、萬里蟹、青農力、亞洲有機行銷智能中心、稼日時光10個新北農產品牌。推出蔬菜箱及冷凍海產，民眾只需手機就能快速選購，減少與人群接觸。

新北市農業局整合各種農特產通路，如友善契作大聯盟、新北果菜公司、在地農會、農友、農再社區等，依通路屬性區分為「好食得來速」、「底家自煮」、「追劇好點」、「美味惜食料理」四大專區。民眾只要進入平台專區內，即可依不同需求自由選購。

不便下廚的民眾，也能到「美味惜食料理」直接向惜食分享餐廳訂購。如曬太陽洋食小館不僅有義大利麵、咖哩飯等主食，也有國人最愛的鹹酥雞。除了料理食材，民眾還可以到「追劇好點」，任選新北市的水果、點心、茶葉、蜂蜜等農特產品，如汪汪地瓜園的地瓜布丁蛋糕、天然茶莊的茶點冰淇淋都深受民眾喜愛。

另外新北果菜公司、農漁會等單位，也於「美味農業得來速」網站上推出超值蔬菜箱及冷凍海產，如新北果菜公司的「友善蔬果澎湃箱」，內含15種友善耕作的蔬菜、菇類及辛香料，原價899元，目前售價僅799元，且還能以190元優惠價，加購原價210元的1.8公斤花蓮台稉4號芋香米。

新北市農業局長李玟表示，因應國內疫情嚴峻，為讓民眾免出門，也能輕鬆購買新北市優質農產品，農業局推動農業通路數位轉型的「美味農業得來速」，除有助於拓展新北市農特產品通路，也能避免人潮群聚兼顧防疫。

「美味農業得來速」網站：https://gogofood.tw/

新北果菜公司的「友善蔬果澎湃箱」，內含15種友善耕作的蔬菜、菇類及辛香料，原價899元，目前售價僅799元。圖／新北市農業局提供
新北果菜公司的「友善蔬果澎湃箱」，內含15種友善耕作的蔬菜、菇類及辛香料，原價899元，目前售價僅799元。圖／新北市農業局提供
新北市昨天新增確診6584人、非確診居家隔離人數達4萬2039人、確診居家照護達1萬9815人。圖／新北市衛生局提供
新北市昨天新增確診6584人、非確診居家隔離人數達4萬2039人、確診居家照護達1萬9815人。圖／新北市衛生局提供

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