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登頂玉山換旗袍慶生 嘉縣家畜所長圓夢不忘拉布條宣導

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如（左二），上月20日，與3名山友同行，攀登玉山，在頂峰換穿旗袍拍照，送給自己47歲生日禮物圓夢，拉布條宣導防範非洲豬瘟及狂犬病。圖／林珮如提供
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如（左二），上月20日，與3名山友同行，攀登玉山，在頂峰換穿旗袍拍照，送給自己47歲生日禮物圓夢，拉布條宣導防範非洲豬瘟及狂犬病。圖／林珮如提供

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如熱愛登山，上月20日，與3名山友同行，攀登玉山，老天賞臉，晴空萬里，在頂峰換穿旗袍拍照，送給自己47歲生日禮物圓夢，不忘拉布條宣導防範非洲豬瘟及狂犬病，辣媽所長穿旗袍登頂玉山照貼臉書，網友驚豔說「旗袍怎麼換的？」

林珮如說，「放心，不會走光，我帶旗袍上山，登頂玉山套穿上去，我有穿緊身登山衣褲」，完成玉山頂登，送給自己生日大禮，與互不相識的4位壽星同時攻頂慶生。

她說，「感謝老天爺送給我的生命禮物，整晚沒睡，霧雨中摸黑出發，擔心登頂，但相信老天一定賜予好天氣。過了排雲山莊，靠意志力支撐攻頂最後1公里天堂路時，稀薄空氣，讓人舉步維艱，更擔心高山症，感謝山友杜哥，教我調整步伐與呼吸，並對我說：妳要把痛苦當成享受！真是好有智慧的一句話！人生不就是如此！」

林珮如表示，登頂玉山才發現，許多年輕人用登頂玉山慶生，登玉山體會感受是：「無論歷經什麼，正面思考，品味痛苦，當下我們儘管拚盡全力，相信一切都有最好的安排，磨難與挫折的過程，不就是為了成就更美好的自己。」

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如，上月20日，與3名山友同行，攀登玉山，在頂峰換穿旗袍拍照，送給自己47歲生日禮物圓夢。圖／林珮如提供
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如，上月20日，與3名山友同行，攀登玉山，在頂峰換穿旗袍拍照，送給自己47歲生日禮物圓夢。圖／林珮如提供
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如（左二），上月20日，與3名山友同行，攀登玉山，在頂峰換穿旗袍拍照，送給自己47歲生日禮物圓夢，拉布條宣導防範非洲豬瘟及狂犬病。圖／林珮如提供
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如（左二），上月20日，與3名山友同行，攀登玉山，在頂峰換穿旗袍拍照，送給自己47歲生日禮物圓夢，拉布條宣導防範非洲豬瘟及狂犬病。圖／林珮如提供
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如，上月20日，與3名山友同行，攀登玉山，在頂峰換穿旗袍拍照，送給自己47歲生日禮物圓夢。圖／林珮如提供
嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如，上月20日，與3名山友同行，攀登玉山，在頂峰換穿旗袍拍照，送給自己47歲生日禮物圓夢。圖／林珮如提供

玉山 旗袍 生日

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