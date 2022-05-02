聽新聞
test
0:00 / 0:00

修法去年一度喊卡 環保署擬調升空汙費率、大戶漲更多

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署擬調漲空汙費率。本報資料照片
環保署擬調漲空汙費率。本報資料照片

環保署前年拋出擴大空汙費季節差別費率草案，去年修法無預警喊卡引發外界砲轟，環保署內部近期重啟空汙費率調整方案，初步針對氮氧化物等三大項汙染物的空汙季費率調高2至5元，另新增「大戶費率」及大幅調升戴奧辛費率，但具體規畫須與碳費共同研擬，新版費率上路時程恐怕還有得等。

為降低空汙，環保署2020年提出調漲空汙季（第一、四季）費率，同時調降非空汙季（第二、三季）費率，藉此引導業者在空汙季減排，草案一出引發議論，環團及立委贊成拉大季節差別費率，但大力反對降低非空汙季費率。

環保署當時允諾重新研議草案，但一直沒有進度，去年更傳出修法喊卡，政策一度胎死腹中，環保署也稱暫時沒有調整費率的必要，可透過多元方式治理空汙，遭外界批評修法「雷聲大、雨點小」，費率「凍漲」至今。

據了解，環保署在外界壓力下，近期又重新規畫空汙費率調整方案，拉大季節差別費率精神不變，但非空汙季費率維持現狀不會調降，空汙季擬將氮氧化物、硫氧化物每公斤費率提高2元、揮發性有機物提高5元。

此外還研擬新增「大戶費率」，對於硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物、粒狀物等四大類項目，每季排放量超過一定公噸者，將不分季節普遍調漲費率，但具體增幅仍未規畫，受影響業者也待估計。

外界長期呼籲增加有害汙染物的費率，環保署將優先針對毒性高的戴奧辛，費率可能大幅調高10至20倍；另為督促業者維持製程穩定、加強設備檢修，若燃燒塔異常排放揮發性有機物，費率升為2至18倍。

環保署表示，目前確實有調整空汙費率的方案，但還在初步收集資料及內部討論階段，也沒有具體的修法規畫和時程，且還要配合「氣候變遷因應法」草案修正，因為硫氧化物、氮氧化物等排放跟溫室氣體彼此互相關聯，因此將考量未來碳費規畫，透過碳排放量、汙染排放量通盤檢討適合的空汙費率。

環保署 戴奧辛 氣候變遷

延伸閱讀

「每時每刻都有空汙傷害」 環團籲：空汙費調漲要有感

塑膠一次用飲料杯 4大場所擬2024年全面限用

拍板！今年7月起連鎖飲料店、超商等 自備杯至少折5元

碳盤查有3種計算機 企業霧煞煞 環保署：5月中旬提指引

相關新聞

空汙費擬調升 新增大戶費率

環保署前年拋出擴大空汙費季節差別費率草案，去年無預警喊卡引發外界砲轟。環保署近期重啟空汙費率調整方案，拉大季節差別費率精...

環團：空汙費漲幅有感 業者才會減排

環保署擬重啟空汙費率調整方案。環團說，關鍵是調漲幅度要「有感」，增收項目也應擴大，促使業者願意投資更多空汙防制設備，且空...

健康主題館／年過50易營養失調 補足5缺 減少肌肉流失

許多人只要年過50，常會大嘆體力大不如前，健康狀況也會逐年下降，身體器官各項功能出現退化。調查發現，三分之一長者的健康問題，多源自於「營養失調」…

500盤／作家蔡珠兒：台灣要靠食材揚名國際而非夜市小吃

那年，初來乍到香港大嶼山，蔡珠兒為了種下屬於自己的江山，沒料到土質惡瘠，花了2年胼手胝足將砂石磚瓦慢慢挖出，勤翻書、問農...

玉山五月雪

玉山昨天下午一時卅分下雪至二時止，累積降雪半公分。

健康你我他／類兵棋推演 辦公室備防疫包

近期疫情嚴峻，雖然我們單位的同仁都已施打過第三劑疫苗，但為求遇問題時人員能妥善安排，未雨綢繆先做好各種安置準備，所以我們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。