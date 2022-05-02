修法去年一度喊卡 環保署擬調升空汙費率、大戶漲更多

環保署前年拋出擴大空汙費季節差別費率草案，去年修法無預警喊卡引發外界砲轟，環保署內部近期重啟空汙費率調整方案，初步針對氮氧化物等三大項汙染物的空汙季費率調高2至5元，另新增「大戶費率」及大幅調升戴奧辛費率，但具體規畫須與碳費共同研擬，新版費率上路時程恐怕還有得等。

為降低空汙，環保署2020年提出調漲空汙季（第一、四季）費率，同時調降非空汙季（第二、三季）費率，藉此引導業者在空汙季減排，草案一出引發議論，環團及立委贊成拉大季節差別費率，但大力反對降低非空汙季費率。

環保署當時允諾重新研議草案，但一直沒有進度，去年更傳出修法喊卡，政策一度胎死腹中，環保署也稱暫時沒有調整費率的必要，可透過多元方式治理空汙，遭外界批評修法「雷聲大、雨點小」，費率「凍漲」至今。

據了解，環保署在外界壓力下，近期又重新規畫空汙費率調整方案，拉大季節差別費率精神不變，但非空汙季費率維持現狀不會調降，空汙季擬將氮氧化物、硫氧化物每公斤費率提高2元、揮發性有機物提高5元。

此外還研擬新增「大戶費率」，對於硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物、粒狀物等四大類項目，每季排放量超過一定公噸者，將不分季節普遍調漲費率，但具體增幅仍未規畫，受影響業者也待估計。

外界長期呼籲增加有害汙染物的費率，環保署將優先針對毒性高的戴奧辛，費率可能大幅調高10至20倍；另為督促業者維持製程穩定、加強設備檢修，若燃燒塔異常排放揮發性有機物，費率升為2至18倍。

環保署表示，目前確實有調整空汙費率的方案，但還在初步收集資料及內部討論階段，也沒有具體的修法規畫和時程，且還要配合「氣候變遷因應法」草案修正，因為硫氧化物、氮氧化物等排放跟溫室氣體彼此互相關聯，因此將考量未來碳費規畫，透過碳排放量、汙染排放量通盤檢討適合的空汙費率。