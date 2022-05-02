「每時每刻都有空汙傷害」 環團籲：空汙費調漲要有感

環保署擬重新啟動空汙費率調整方案，環團表示，關鍵是調漲幅度要「有感」，增收項目也應該擴大，促使業者願意投資更多空汙防制設備，且空汙傷害每時每刻都在發生，修法應與碳費時程脫鉤，不該再拖延。

環保署前副署長、環境律師詹順貴表示，現在科學研究分析的空汙成分愈來愈清楚，可考慮對更多排放物增收空汙費率，過去他在環保署擔任副署長時，曾聽取過許多學者建議，有學者認為費率應調漲1至5倍，甚至有學者認為要漲百倍，雖然各方想法不同，但共識都是台灣空汙費率太低，調漲應以「倍數」起跳。

詹順貴表示，環保署目前研擬的調整幅度對業者來說可能「沒什麼痛癢」，建議至少以50%至100%的增幅做考量，這不是要跟業者收更多錢，而是要有足夠誘因才能促使減排；此外，增設大戶費率也不用擔心影響經濟，因為大戶反而更有能力增強空汙防制設備。

空汙費、碳費擬共同討論，詹順貴指出，空汙排放跟溫室氣體排放有一定程度正相關，但不需要完全綁在一起，可脫鉤處理，空汙費率應先調漲，未來碳費再上路時，等於提供多一層推力讓業者消減汙染。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，環保署過去擬調高第一、四季的空汙費率，並降低第二、三季費率，引發環團很大反彈，因為第二、三季仍有汙染，只是大氣擴散條件好，把汙染吹散，但空汙費精神應該是有汙染就要收費，不是擴散好、測不到空汙就不用付費。

王敏玲表示，支持擴大季節差別費率方向，但必須讓業者「有感」，費率要有經濟誘因，讓業者覺得繳空汙費不如投資空汙防制設備，才可以引導業者減排，不是把生產季節換到不同季節就好，環保署2018年委外研究就指出，空汙費恐怕要調高4到6倍才足以創造經濟誘因。

王敏玲也說，許多中南部民眾住在汙染強度很高的工廠附近，對人體傷害很大，環保署去年優先納管22項固定汙染源有害空氣汙染物排放標準，應同時徵收空汙費率，才能強化業者減排意願。

但新版費率上路時程未定，王敏玲表示，空汙是每時每刻都在發生的傷害，今年中南部到了4月下旬空品仍亮橘燈甚至紅燈，夏天臭氧值更是高到不得了，空汙其實一年四季都有，只是屬性不同，應用盡方法治理空汙，因此空汙費率若還要併同碳費研擬恐怕太慢，修法不該再延遲。