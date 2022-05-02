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蔡總統頒獎 麻豆新樓護理之家獲SNQ國家品質標章
麻豆新樓護理之家今年參加SNQ國家品質標章認證，在「長照機構服務類」甄選中脫穎而出，今天北上接受蔡英文總統頒發標章證書。
隸屬台灣基督長老教會新樓醫療體系的麻豆新樓護理之家，秉持著「服侍、愛心、盼望」的新樓精神，結合台南、麻豆新樓醫院的醫療資源，創於2015年，總床數200床，新樓醫院說，從住民入住評估開始、因應不同需求，透過完整健康管理，提供整合性、連續性、可及性的復健照護，幫助住民強化失能後的「有能感/能力感」，恢復其「日常生活活動」(ADL)能力，不僅「復能」、更要「賦能」。
同時連結社區資源，保持與外界互動不間斷，進而營造溫馨、有活力高齡友善氛圍，讓住民享有尊嚴、自主的居家生活。
麻豆新樓說，這次榮獲SNQ國家品質標章，顯示以客製化、精緻化、高品質護理服務獲得肯定，未來會落實「無縫健康管理，打造復能護理之家」照顧特色。
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