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北農逾百人確診 通知減量到貨 彰化分散通路保菜價

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
北農通知中南部蔬菜減量到貨，彰化縣溪湖鎮果菜市場分散菜源，不會大量集中運往北農。記者簡慧珍／攝影
北農通知中南部蔬菜減量到貨，彰化縣溪湖鎮果菜市場分散菜源，不會大量集中運往北農。記者簡慧珍／攝影

北農傳出逾百人確診，通知中南部減少到貨量，進場農民出示打滿3劑COVID-19疫苗小黃卡或快篩陰性卡；彰化縣溪湖鎮果菜市場公司今起分散通路，運往三重等果菜市場拍賣，並採行預約制，避免蔬菜運銷大塞車。

今年春季和初夏的氣候和往年相比偏涼冷，蔬菜生長良好，彰化縣最大的蔬菜批發市場溪湖鎮果菜公司每天到貨量回到150噸，每公斤平均價格27至28元，算是「好價」，接到北農通知減少到貨量，溪湖鎮果菜公司今起採取對策。

溪湖鎮果菜公司總經理蔡健文說，北農100多人確診，即日起嚴格管制進場人員，農民和盤商應持打滿3劑疫苗的小黃卡或最新快篩陰性卡，這一方面彰化農民都做得很好，到北農可順利進場交易。

蔡健文又說，可能北部疫情嚴重，購買量下滑，北農通知中南部減少到貨量，溪湖鎮果菜市場公司透過管道，把部分蔬菜賣到三重、板橋等果菜市場，同時採行預約定點集貨，盤商訂購的蔬果運到約定交貨地點，就不會成群集中以降低染疫風險。

菜農洪寶評表示，農民擔心高麗菜量多價跌，冬末春初種植量少，加上高山高麗菜在前一波冷氣團時「有冷到」，質量均佳，運下山填補平地高麗菜量生產缺口，致使高麗菜價平穩，其它葉菜因天氣舒爽也生長不錯，整體價格親民；防疫長達兩年多，可能民眾疲乏，蔬菜消費大致不受影響。

北農 農民

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