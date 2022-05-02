漫舞藍紫色花海 北市「戀夏內雙溪」花季周六登場

初夏為賞花最佳季節，有「愛情花」之稱的藍紫色百子蓮逐漸綻放，北市士林區內雙溪自然中心「戀夏內雙溪 遇見愛情」花季將於5月7日揭開序幕，除了星期三休園外，全面開放參觀，除有音樂會、市集、賞花打卡活動，民眾還可透過快閃活動體驗包藥材傳統中藥文化、假日限定主題活動。

北市工務局大地處指出，代表初夏唯美浪漫愛情的花卉實屬百子蓮，藍紫色的花瓣帶有一種神秘及一眼戀上的魔力，因此有「愛情花」之稱，又與花語「愛情降臨」相呼應，該花卉因種子數量眾多而得名，有挺拔的花莖及高雅的神韻，綻放全盛期讓人漫舞於夏日紫色花海之中。

今年內雙溪自然中心花季自5月7日至6月5日，為期1個月活動，5月7日周六上午將有森林音樂會、好生活市集、賞花打卡活動等可自由參加外，花季期間，還有快閃活動可讓民眾體驗包藥材傳統中藥文化、周末假日還有以香草藥、薑黃、中藥包、蜂蜜等為主體的限定活動，詳細內容可至官網（ http://www.geo.gov.taipei/ ）查詢。