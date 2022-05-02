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實現諾言！帶亡妻照重返南橫 山友讚「愛妻真男人」

聯合報 / 記者陳弘逸陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導
有男子帶著印有妻子照片的布條重返南橫，實現對亡妻的諾言，深情重義表現，讓人動容。圖／取自臉書社群「騎車環島趣」
有男子帶著印有妻子照片的布條重返南橫，實現對亡妻的諾言，深情重義表現，讓人動容。圖／取自臉書社群「騎車環島趣」

南橫公路有許多人青春共同記憶，中斷近13年，好不容易等到復通這一天，南橫魅力強大，昨天首日吸引約6千輛汽機車進入管制區。許多人再度踏進南橫不是湊熱鬧，是想實現對摯愛的諾言。

一名中年男子帶著印有妻子照片的多面布條，以「東進西出」路線重溫南橫風光，這趟旅程，內心百感交集。他曾對生病的妻子打氣說「身體好一點，帶妳走完南橫」，盼到南橫復通這一天，妻子不在人世了，他沒有忘記說過的話，「既然答應她了，還是要做到，我怕她在等我實現承諾」。

這名男子在南橫公路沿線台東利稻、大關山隧道、天池、長青祠等地標位置，拿出印有妻子照片的布條合影，笑中有淚，讓旁人見了動容又鼻酸。

這個動人故事在臉書社群「騎車環島趣」被熱烈討論，發文搭配男子和妻子出遊的一支影片、多張照片，深情舉動深深打動網友的心，有網友說「有洋蔥，看一次哭一次」，有人大讚這是真男人表現，也有人提到，一整天看到滿滿南橫訊息，唯獨這則讓人想按讚。

對網友高度關注、送暖，這名男子發文表達心情，他先對在台東鹿野高台主動要幫他拍照的陌生人致歉，他說，「那時候我正好在哭，怕嚇到你們，所以婉拒你們的好意」。

有媒體試圖連繫這名男子希望他能受訪，他發文回應「很抱歉，我可能沒辦法正常的跟你對談，關於我跟我老婆的事情，你可能會面對一個嚎啕大哭的人，得到滿是眼淚跟鼻涕的衛生紙而已」。

他也提到，會發表這篇文章，出發點是抒發個人對妻子思念與承諾，邊打邊哭，思緒有點亂。他回顧，交往時有告訴妻子「出門一定會牽著她的手」，算一算和妻子的照片多達上萬張，但妻子獨照卻只有3張，想來有點難過，他用妻子照片做布旗，印製那天又忍不住在廣告公司崩潰大哭，「真的很抱歉，老闆娘用掉你快一盒衛生紙」。

文末男子感性地說「感謝大家，願意讓我在這宣洩我一直壓抑的情緒」，發文引起回響，超過千名網友留言相挺，讓男子備感窩心。

有男子帶著印有妻子照片的布條重返南橫，實現對亡妻的諾言，深情重義表現，讓人動容。圖／取自臉書社群「騎車環島趣」
有男子帶著印有妻子照片的布條重返南橫，實現對亡妻的諾言，深情重義表現，讓人動容。圖／取自臉書社群「騎車環島趣」
有男子帶著印有妻子照片的布條重返南橫，實現對亡妻的諾言，深情重義表現，讓人動容。圖／取自臉書社群「騎車環島趣」
有男子帶著印有妻子照片的布條重返南橫，實現對亡妻的諾言，深情重義表現，讓人動容。圖／取自臉書社群「騎車環島趣」
有男子帶著印有妻子照片的布條重返南橫，實現對亡妻的諾言，深情重義表現，讓人動容。圖／取自臉書社群「騎車環島趣」
有男子帶著印有妻子照片的布條重返南橫，實現對亡妻的諾言，深情重義表現，讓人動容。圖／取自臉書社群「騎車環島趣」

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