台鐵公司化 王國材：土地開發鬆綁讓台鐵賺錢 非炒地皮

交通部長王國材今天在立委陳素月等人陪同下到彰化考察交通建設，針對台鐵昨天停駛應變措施，王國材說「應該是過關，雖有小埋怨，整體上還ok」，更強調台鐵公司化是希望把服務和安全做更好，而對於台鐵土地開發的鬆綁，是為了提高台鐵副業收入，讓各車站更有吸引力，讓台鐵能賺錢，並非炒地皮。

王國材說，因昨天運輸量比預期少很多，昨天也對應變計畫有檢討，雖覺得過關，但並不會開心，因這是停駛下的結果，民眾還是受到傷害，交通部必須對輸運負責任，就盡量做好輸運工作。

對於和台鐵工會還沒共識下，端午節連假會不會再有相關措施？王國材說，明天台鐵局長就會和工會開始討論，會為工會爭取比較多福利，讓公司化起步會比較好，行政院的版本和工會的版本差距沒想像中那麼大，共識應是把二個版本的差距縮小，比較能針對問題討論，溝通比較重要，希望在5月23日朝野協商前，趕快建立共識。

王國材說，不管是他或是行政院長蘇貞昌目標都一致，希望台鐵員工權益獲保障，有更好的未來，希望台鐵服務更安全、更準點，公司化也是朝這樣的目標走，但在過程中會有他們不如意的地方，衝突難免，像過去中華電信、中華郵政在公司化過程中也有類似問題，他和工會目標是一致的，怎樣讓台鐵的未來會更好，大家一起努力。

公司化後台鐵如何開源？面對競爭的高鐵，台鐵會不會考慮調漲票價？王國材說，此次在公司條例裡對於土地開發有很多鬆綁，也是希望台鐵能提高副業收入，未來能像日本的模式那樣提高副業的收入到50%以上，讓台鐵能賺錢，並非外界所說的炒地皮，整套設計是針對台鐵的永續經營討論設計。

「台鐵和高鐵是互補的」，王國材說，因高鐵沒有那麼多站點，透過台鐵240個站的土地開發，讓每個車站更有吸引力，台鐵本身優勢很明顯，每個車站都是每個地區的精華區，很有信心讓台鐵能經營更好，可以永續經營，也不必怕高鐵的競爭。

王國材說，台鐵票價已26年沒調整，票價調整一定會，但要先把服務和安全做好，如果改革一開始就調整票價，民眾一定很難接受，安全改革是現在進行式，繼續努力讓民眾看得到台鐵的安全和服務水準，到那時就不排除調整票價。