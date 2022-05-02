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入夏日本腦炎高峰期 農政單位籲落實防疫莫輕忽

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局建議養豬戶可在養豬場裝設捕蚊燈，減少病媒蚊叮咬以落實防疫。圖 ／農業局提供
台南市政府農業局建議養豬戶可在養豬場裝設捕蚊燈，減少病媒蚊叮咬以落實防疫。圖 ／農業局提供

進入5月天，氣溫逐漸炎熱，也是日本腦炎流行高峰期，台南市政府農業局呼籲畜產業加強環境清潔，清晨或黃昏病媒蚊吸血高峰時段戶外活動時，應穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，落實各項日本腦炎防疫工作。

經統計，台南市去年有5例人感染日本腦炎病例，農業局局長李建裕表示，日本腦炎為人畜共通傳染病，豬隻是日本腦炎病毒的增幅宿主，由三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為媒介傳播，因全球暖化，建議每年1-2月應提前施打豬隻日本腦炎疫苗，才能於疾病發生前有效預防。

另外，病媒蚊易孳生於水稻田、灌溉溝渠、濕地、積水容器等處，民眾也應加強周遭溝渠疏通、池塘、大型容器等積水處環境清潔；養豬業者應落實場內防疫消毒、吊掛捕蚊燈、加裝紗窗紗門。

台南市動保處呼籲，豬隻日本腦炎以夏天初產妊娠母豬最易感染發病，會引起流、死產或異常分娩，對養豬產業造成極大經濟損失。

建議養豬場應落實母豬日本腦炎疫苗免疫計畫，新母豬6月齡及配種前各施打1劑，經產母豬每年施打1劑。此外應每日觀察動物健康情形，若發現可疑疫情時，可撥打防疫通報專線（06）6323039。

入夏日本腦炎高峰期，台南市政府農業局呼籲養豬戶落實防疫。圖 ／台南市政府農業局提供
入夏日本腦炎高峰期，台南市政府農業局呼籲養豬戶落實防疫。圖 ／台南市政府農業局提供

日本腦炎 台南

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