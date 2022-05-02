入夏日本腦炎高峰期 農政單位籲落實防疫莫輕忽

無人機應用橫跨各領域，在國內推廣以農用為主，利用無人機噴灑農藥。嘉義一家農產行前年斥資百萬買了兩架植保無人機，用不到一年，存放無人機的廠房發生大火，市值超過千萬的各類農機燒個精光，負責人不甘損失，向販售無人機的業者求償1800萬元，儘管業者喊冤稱無人機使用鋰電池，都經國家驗證，法官認為，市售手機哪個不是檢驗合格，卻還是頻傳鋰電池自燃，判決業者得賠償，全案可上訴。

2022-05-02 18:00