入夏日本腦炎高峰期 農政單位籲落實防疫莫輕忽
進入5月天，氣溫逐漸炎熱，也是日本腦炎流行高峰期，台南市政府農業局呼籲畜產業加強環境清潔，清晨或黃昏病媒蚊吸血高峰時段戶外活動時，應穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，落實各項日本腦炎防疫工作。
經統計，台南市去年有5例人感染日本腦炎病例，農業局局長李建裕表示，日本腦炎為人畜共通傳染病，豬隻是日本腦炎病毒的增幅宿主，由三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為媒介傳播，因全球暖化，建議每年1-2月應提前施打豬隻日本腦炎疫苗，才能於疾病發生前有效預防。
另外，病媒蚊易孳生於水稻田、灌溉溝渠、濕地、積水容器等處，民眾也應加強周遭溝渠疏通、池塘、大型容器等積水處環境清潔；養豬業者應落實場內防疫消毒、吊掛捕蚊燈、加裝紗窗紗門。
台南市動保處呼籲，豬隻日本腦炎以夏天初產妊娠母豬最易感染發病，會引起流、死產或異常分娩，對養豬產業造成極大經濟損失。
建議養豬場應落實母豬日本腦炎疫苗免疫計畫，新母豬6月齡及配種前各施打1劑，經產母豬每年施打1劑。此外應每日觀察動物健康情形，若發現可疑疫情時，可撥打防疫通報專線（06）6323039。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言