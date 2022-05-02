氣泡水傷身？醫師教你夏天如何喝水

怎麼喝才能喝得健康，讓身體沒有額外的負擔？大林慈濟醫院副院長林名男指出，夏天適時補充水分可避免脫水，造成身體不舒服，若想喝氣泡水增加清涼感，應盡量選擇單純不加糖或其它成分的氣泡水，如有胃食道逆流或腹脹的情況則避免飲用。

林名男表示，市售飲料即使標示微糖，100毫升恐含有2.5克的糖；1罐600毫升飲料，就可能含有3顆方糖的量，全糖更可能到12克方糖的量。夏天想消暑，最好還是喝純水、礦泉水，或帶清涼感喝氣泡水，盡量減少攝取含糖飲料。

林名男說，氣泡水將二氧化碳打進水裡，喝時有清爽或是對舌頭有些刺激感覺，氣泡水不要加糖或其他成分，攝取糖量過多對身體不好。假設有胃食道逆流、容易腹脹，喝後腹脹會更厲害、胃食道逆流更嚴重。

氣泡水打進水裡讓水質呈碳酸，是否會傷琺瑯質、造成胃潰瘍？林名男說，目前並沒有實證研究，但氣泡水的酸性和胃酸相去甚遠，胃酸的PH值大概1到2，但氣泡水約6，學理上不太可能影響牙齒，或是骨質疏鬆，但仍須進步實證。

氣泡水可以減肥？林名男指出，因為腹脹所以比較不想吃東西，「但這見仁見智」，也許有人氣消會更想吃東西。目前看起來，沒有太多的實證研究可以減肥或對身體有特別的好處。

夏天喝水很重要。水喝太少，身體會覺得虛脫，尤其夏天脫水會讓身體很不舒服。林名男建議，依體重攝取水分，每公斤30c.c.，如果60公斤建議攝取水分約1800c.c.，但勿過度。