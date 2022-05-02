類延遲？自強號潭子過站不停 台鐵：停車位置不當重停

台鐵一輛自強號今天早上行經台中潭子站，傳出過站不停，民眾訝異說，台鐵昨天有類火車，今天就有類延遲？台鐵今天說明，自強號到潭子站時因停車位置不當，退回停妥再讓旅客上下車，部分北上列車受影響。

台鐵局說明，170次PP自強號，今天從嘉義經北迴到花蓮列車，今天早上晚12分到潭子站，因停車位置不當，11節車廂超過月台， 經退回停妥讓旅客上下車後，早上7點56開出，晚24分開車。

台鐵企業工會為抗議政府強推台鐵公司化，昨天趁勞動節發動「不加班」行動，台鐵原表訂昨天列車全停駛，後來有司機員願出勤，台鐵昨天機動開出部分列車。