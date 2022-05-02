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類延遲？自強號潭子過站不停 台鐵：停車位置不當重停
台鐵一輛自強號今天早上行經台中潭子站，傳出過站不停，民眾訝異說，台鐵昨天有類火車，今天就有類延遲？台鐵今天說明，自強號到潭子站時因停車位置不當，退回停妥再讓旅客上下車，部分北上列車受影響。
台鐵局說明，170次PP自強號，今天從嘉義經北迴到花蓮列車，今天早上晚12分到潭子站，因停車位置不當，11節車廂超過月台， 經退回停妥讓旅客上下車後，早上7點56開出，晚24分開車。
台鐵企業工會為抗議政府強推台鐵公司化，昨天趁勞動節發動「不加班」行動，台鐵原表訂昨天列車全停駛，後來有司機員願出勤，台鐵昨天機動開出部分列車。
今天早上傳出自強號在潭子過站不停，許多網友在台鐵事故通報平台網站問，是否又有類延遲或類停車，昨天不加班，今天剛上班就出問題。
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