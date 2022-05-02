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自強號170次經潭子站開過頭致延誤 台鐵：非過站不停
台鐵五一不加班後，台鐵今天恢復各列車正常營運，但在臉書「合鐵事故通報平台」上傳出台鐵因170次自強號於潭子車站發生過站不停事件，本車次及北上部分列車將延遲；台鐵表示，並沒有過站不停，只是列車超出月台，列車延遲一二十分鐘，若司機員有疏失，將會懲處。
臉書粉絲團「合鐵事故通報平台」發文表示，台鐵170次自強號行經潭子站過站不停，並退回站內，網友酸是「類delay」、「類停車」、「類延遲」、「不加班活動過後就出事，真不愧是台鐵」。
台鐵局說，170次自強號停靠潭子站鰾沒有過站不停，只是列車超出月台而已，超出就倒退回去就好了，這並非是台鐵第一次，都有操作的固定的標準作業程序(SOP)。
至於司機員昨日沒加班，可能端午節也會持續不加班運動，台鐵說「最好不要啦」，勞民傷財，昨日大家都很累，昨天因為受到疫情影響，天氣也不太好、加上民眾出門也不多，整體運輸還算順利，至於端午節是否司機員也會不加班，台鐵說，要跟工會說，不要再玩了，再玩下去，大家都很累。
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