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下雨稍減南橫朝聖熱潮 梅山口今晨仍有500多輛車入山

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
今天山區下雨又降溫，相關工程單位派遣機具進駐，確保通行安全。圖／民眾提供
今天山區下雨又降溫，相關工程單位派遣機具進駐，確保通行安全。圖／民眾提供

昨台20線南橫公路開放首日，吸引大批朝聖人潮，在高雄梅山管制口匯集逾5公里車流；今晨因下雨，車潮明顯減緩，上午開放2小時候，約500多輛汽車進入，路況大致順暢；考量通行安全，甲仙工務段也派機具待命，隨時協助路況排除。

甲仙工務段指出，今天山區下雨，山路沿途都有起霧，清晨梅山管制口仍有約1公里的排隊車潮，7時至8時開放時逾300輛汽機車進入，8至9時則減少至100輛左右，東端進入南橫的車輛，每小時也減少至50至60輛左右。

考量山區下雨易有落石，工程單位及保全，天還沒亮就冒雨耐著低溫巡山，確保通行安全，工程單位也在山上配置機具待命，隨時排除路況；山區因下雨路面潮濕易打滑，加上起霧影響能見度，上午進入南橫的機車明顯減少，整體通行狀況大致順暢。

面對昨天爆量車潮湧入南橫，今天大雨讓人車潮趨緩，桃源區張姓居民說，回歸平靜好一些，若今天持續湧入大量車潮，對地方而言，負荷不小，就連加油也要跟遊客擠也相當不便。

甲仙工務段提醒，天候不佳，民眾盡量避免上山，待天氣轉晴，選在平日前往，避開尖峰時段，較不會影響旅遊品質及出遊心情，如遇車輛較多時，也呼籲民眾，耐心配合保全引導。

今天山區下雨又降溫台20線南橫公路人潮明顯減少。圖／甲仙工務段提供
今天山區下雨又降溫台20線南橫公路人潮明顯減少。圖／甲仙工務段提供
今天山區下雨又降溫台20線南橫公路人潮明顯減少。圖／甲仙工務段提供
今天山區下雨又降溫台20線南橫公路人潮明顯減少。圖／甲仙工務段提供
今天山區下雨又降溫台20線南橫公路人潮明顯減少。圖／甲仙工務段提供
今天山區下雨又降溫台20線南橫公路人潮明顯減少。圖／甲仙工務段提供
今天山區下雨又降溫，甲仙工務段派遣機具進駐，確保通行安全。圖／甲仙工務段提供
今天山區下雨又降溫，甲仙工務段派遣機具進駐，確保通行安全。圖／甲仙工務段提供
今天山區下雨又降溫台20線南橫公路人潮明顯減少。圖／甲仙工務段提供
今天山區下雨又降溫台20線南橫公路人潮明顯減少。圖／甲仙工務段提供

車潮 南橫 保全

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