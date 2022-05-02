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農委會委託華視做網路操作近600萬 陳吉仲：依法辦理

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲表示，今年標案給華視，都是經過公開招標、依法辦理。本報資料照片
農委會主委陳吉仲表示，今年標案給華視，都是經過公開招標、依法辦理。本報資料照片

華視頻頻出包外，卻拿政府標案寫獨家惹議，立委也發現，農委會今年委託華視進行網路操作，除了影片製作和廣告投放，光社群媒體維運經營費用，去年超過400萬元，今年可能將近600萬元，是勞保局的三倍之多；農委會主委陳吉仲今天表示，今年標案給華視，都是經過公開招標、依法辦理。

立法院經濟委員會今天審查農委會及所屬主管預算凍結案，陳吉仲會前受訪時做以上表示。

陳吉仲說，依照國外研究，全世界假消息最多的國家在台灣，台灣的假消息最多的部門在農業部門，之前遭受到許多假消息，嚴重影響到農民的權益，甚至影響到市場價格，甚至針對政策做錯誤的扭曲與解讀，所有招標案都是合法的招標，都有相關機制運作。

他說，今年標案給華視，都是公開招標、依法辦理，重點在把上述政策說明清楚，最後不會讓農民因為假消息影響到他們權益，讓政策推動更有效。

媒體問，近期華視爭議多，有沒有可能將假消息、或錯誤諮詢傳達，有沒有考慮未來標案給其他公司？陳吉仲表示，農委會針對所有訊息要說明清楚，要針對社群、臉書把正確訊息、甚至食農教育做好，「這是兩件事情」，樂意把所有資訊跟消費者與農民講清楚，這樣可以讓政策照顧農民，也確保消費者權益。

2019年農委會爆發的1450事件，起因為農委會編列1450萬（最後當年決標1008萬）預算，養4名小編以及在網路社群、聊天室發文宣傳，且社群聊天室未遭載明是「政府廣告」，遭外界質疑養網軍；當時，農委會澄清並非養網軍，是要澄清訊息，從此，1450成為網軍代名詞，而農委會也被諷為政府單位養網軍的始祖先驅。

農委會 華視 假消息

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