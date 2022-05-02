溼答答！受東北季風影響 彭啟明：周二下半天氣溫回升

中央氣象局表示，今、明兩天東北季風影響，各地天氣較涼；南方雲系北移，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨，並有局部較大雨勢，明日台灣東半部地區有陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖為多雲。

由於東北風增強，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，中央氣象局針對北北基三縣市發布大雨特報，請民眾多留意。

此外，由於東北風明顯偏強，台南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，氣象局針對這些地區發布陸上強風特報，請特別注意。

氣象達人彭啟明表示，由於華南至南海雲系移入影響，週二前天氣普遍陰雨，今天降雨、降溫情況相對明顯，東北部白天預估都在20度以下，中部高溫19至21度，南部則在22至24度左右，中北部夜晚到清晨的低溫在17度左右，局部沿海空曠地區、近山平地可再降2-3度，配合較大的風力，感受較濕冷，外出要留意保暖、攜帶雨具。

彭啟明表示，預計周二下半天各地溫度回升，北部降雨緩和，不過中南部、東部周二到周四仍有些局部的短暫雨，南部地區有短暫雷雨的機會，天氣仍不太穩定。