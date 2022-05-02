快訊

「桃園買到家了」 羅智強：繼續耕耘邁向市長之路

台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

66歲澎恰恰深夜廁所「嚴重滑倒」 腳掌整個反摺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨特報 各地留意較大雨勢、低溫下探15度

聯合報 / 記者楊德宜彭宣雅／台北即時報導

中央氣象局發布大雨特報，東北風增強，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

氣象局說，東北季風及南方雲系持續影響，水氣明顯偏多，各地都容易下雨，並且要留意較大雨勢發生，外出務必攜帶雨具；溫度會比昨天再略降一些，中部以北及宜蘭地區低溫15至17度，其他地區19、20度，高溫方面在北台灣也只有18至20度，其他地區約21至25度。

東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動注意安全。

明天南方雲系北移及東北季風持續影響，但水氣上有逐漸減少的趨勢，白天氣溫亦略為回升；東半部地區有陣雨，西半部地區亦有局部短暫陣雨。

周三起東北季風減弱，氣溫逐日回升；周三至周日南方雲系的水氣量減少，降雨會較為局部、短暫，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨。

9日至11日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

未來一周容易下雨。圖／氣象局提供
未來一周容易下雨。圖／氣象局提供

東北季風 氣象局 東北風

延伸閱讀

全球第十快「沉市」 休士頓2100年恐消失

愈晚愈溼冷！ 明全台有雨、低溫跌破20度 周三才回溫

雨區將擴全台 氣溫一路下滑、入夜跌破20度

北台灣氣溫明顯下降 下周一起5天全台降雨機率高

相關新聞

溼答答！受東北季風影響 彭啟明：周二下半天氣溫回升

中央氣象局表示，今、明兩天東北季風影響，各地天氣較涼；南方雲系北移，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨，並有局部較大雨...

大雨特報 各地留意較大雨勢、低溫下探15度

中央氣象局發布大雨特報，東北風增強，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

夏天休想叫我騎車出門！十件機車騎士最怕碰上的夏季鳥事

台灣機車族之多世界聞名，在地狹人稠的都會生活圈，每日早、晚兩次的通勤尖峰，交通盛況好比慶典般熱鬧

農委會委託華視做網路操作近600萬 陳吉仲：依法辦理

華視頻頻出包外，卻拿政府標案寫獨家惹議，立委也發現，農委會今年委託華視進行網路操作，除了影片製作和廣告投放，光社群媒體維...

東北風及南方雲系影響 4縣市大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，東北風及南方雲系影響，今天基隆北海岸及台北市、台中市山區有局部大雨發生的機率。

全銀運動／10分鐘毛巾操 緩解腰痠背痛 肩頸不卡卡

● 毛巾操簡單易上手，擺脫肌肉痠痛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。