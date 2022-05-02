大雨特報 各地留意較大雨勢、低溫下探15度

中央氣象局發布大雨特報，東北風增強，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。

氣象局說，東北季風及南方雲系持續影響，水氣明顯偏多，各地都容易下雨，並且要留意較大雨勢發生，外出務必攜帶雨具；溫度會比昨天再略降一些，中部以北及宜蘭地區低溫15至17度，其他地區19、20度，高溫方面在北台灣也只有18至20度，其他地區約21至25度。

東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動注意安全。

明天南方雲系北移及東北季風持續影響，但水氣上有逐漸減少的趨勢，白天氣溫亦略為回升；東半部地區有陣雨，西半部地區亦有局部短暫陣雨。

周三起東北季風減弱，氣溫逐日回升；周三至周日南方雲系的水氣量減少，降雨會較為局部、短暫，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨。