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南鐵地下化屢傳路基陷 台鐵工會怒嗆鐵道局管理有問題

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台南鐵路地下化工程近日來數度傳路基沉陷，為此鐵道局長伍勝園今前往視察。圖/鐵道局提供
台南鐵路地下化工程近日來數度傳路基沉陷，為此鐵道局長伍勝園今前往視察。圖/鐵道局提供

台南鐵路地下化工程近日來數度傳路基沉陷，為此鐵道局長伍勝園今前往視察，也提醒施工團隊，鐵路改建工程都在台鐵現有路線旁施工，且台南地區地質條件不佳，施工團隊更要戰戰兢兢，持續落實台鐵軌道之巡檢及監控，並與台鐵局相關單位密切聯繫，共同維護鐵路行車安全。

依據台鐵局的資料，在南鐵地下化工程施工前，沿線就有8處常發生軌道沉陷，需頻繁進行補碴夯實作業的路段，顯示台南地區地質極度不穩定。

南鐵施工前即發生的事件包括：(1)林森路地下道機車道曾於107年6月突然塌陷，初步評估應與大雨相關，造成地下道下方土壤流失掏空(2)林森路地下道北側人行地下道上方鐵道東正線路基，曾於107年8月亦發生流失事件。

伍勝園也要求施工團隊，應落實現有管理機制(路線巡查、監測、通報及緊急處置等機制)，並請施工承商及監造提出相關分析報告及後續改善措施，持續監視該路段軌道及道碴路基狀況，倘有異狀立即通報並啟動緊急應變，以維護施工安全及避免影響台鐵營運。

不過台鐵企業工會質疑，鐵道局一再提及107年就有路線上的缺失，但實際上，107年之後整整四年，尤其是最近的一年多，該路段連續發生五次以上，其中包括挖土機、吊車翻倒事件，這跟路線的地盤好壞有什麼關係？還有另外四次是路線沈陷，，這些工地管理不良問題也能算在台鐵局的頭上？

台鐵企工質疑，台南站附近的地盤、路線真的這麼差，為什麼不敢請外面的地質工程司、專家來會診。

台鐵企工也提到，鐵道局工地管理沒問題嗎？地下管線有沒有調查清楚？都施工那麼久了，開挖面還在漏水？引起旁邊的鐵道路線沈陷、道碴流失嚴重，好幾次列車因此慢行，三更半夜動員兩個道班去搶修，然後他們旁邊工地的人像沒事一樣在旁邊看。

台鐵企工說，若是台鐵原來的路線真的那麽差，鐵道局團隊都已經進場施工四年之久，承商及監造提出相關分析報告及後續改善措施，都無效嗎？請問鐵道局的專業在那裡？

台鐵企工表示，這路段一再出包，請問鐵道局做過什麼檢討，提出什麼改善措施？有沒有進一步的改良監測系統？否則，宣稱要維護台鐵安全豈不又是一場空話？台鐵的那兩個轄區道班，還是得隨時待命搶修。

台鐵企工表示，明明已經影響行車安全，卻輕描淡寫說成影響台鐵營運而已。明明是台鐵的道班去搶修，卻說成他們的施工人員反應得宜，堂堂一個鐵道局這樣的說法，對台鐵辛苦的工務弟兄極不公平。

台鐵 鐵道 台南

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