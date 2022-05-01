星宇航空今辦「天空慶生趴」 上百人見證機上求婚

星宇航空慶祝成立四周年，今天與聯合報有行旅合辦「2萬英呎天空慶生趴」，直擊星宇訓練基地、體驗員工餐廳，星宇航空董事長「K董」張國煒驚喜現身，當場辦起粉絲簽名拍照會；今下午包機飛上日本宮古島，有旅客當眾向女友下跪求婚，上百人在空中見證幸福。

旅客今天一早抵達桃園機場報到，搭車直奔星宇航空運籌中心，這裡從未對外開放，是機組人員訓練基地，堪稱星宇航空的「心臟」，首度讓乘客「開箱」，參觀A320全功能飛行模擬器、艙門訓練器等訓練中心。

旅客試坐A350動態模擬艙，體驗從起飛滑行到空中飛行的航機狀態，甚至遇到亂流、失火等突發狀況，窗戶LED螢幕呈現機坪及雲海畫面，讓飛行感受更真實。最刺激是全台僅兩座的滅火訓練艙，模擬機艙烤箱、行李櫃、手機著火，乘客宛如身歷其境大喊恐怖，在空服員教學下成功滅火。

參觀機組員報到中心時，張國煒恰巧路過，親自為旅客講解飛航知識。中午在星宇員工餐廳用餐，張國煒再度現身，旅客瞬間變身「K董粉絲」，排起人龍搶合照簽名，張國煒來者不拒、親和力十足，讓旅客直說賺到了。

慶生趴「重頭戲」下午登場，旅客從桃園登機飛往宮古島上方，回程繞台灣花東、從南部北上回桃園機場，中途上演空中求婚，男乘客劉先生拿出一束藍色玫瑰，單膝下跪向張姓女友求婚，全場歡呼「嫁給他」，女友點頭後全飛機響起掌聲。