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桃機能源中心營造廠商倒閉 桃機：工程未受影響

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
第三航廈主體工程工地外觀。記者黃仲明／攝影
第三航廈主體工程工地外觀。記者黃仲明／攝影

負責桃園機場第三航廈能源中心、變電站等土木工程的偉銓營造驚傳倒閉！桃機公司日前接獲偉銓營造發函宣告倒閉，共同投標的東元電機已承諾對契約內容繼受，東元釐清工程進度後已掌握情況。桃機公司表示，偉銓營造倒閉一事對此工程影響不大，偉銓負責項目約佔工程的1/5，工程進度還在控制範圍內，東元電機將尋求其他營造廠繼續合作成此標案。

機場公司指出，東元電機與偉銓營造共組團隊，在2019年以62.9億元標到能源中心與變電站工程案，並於2020年6月3日開工，預計2026年1月31日完工。本標工程範圍包括能源中心、西側161KV變電站及北一崗哨等建物之建築、景觀、結構及機電工程，偉銓負責項目約佔工程的1/5。本工程截至2022年2月28日止，進度超前0.317%。

第三航廈工程人員表示，東元與偉銓營造共同投標的案場中，偉銓只負責土木工程，其實今年3月底開始，偉銓營造的狀況就不太穩定，由於標案招標時，1公斤鋼筋價錢約1萬元，現在已經漲到1公斤2萬多元，不少小型營造公司因此倒閉，當時就傳出東元電機直接幫偉銓出錢買鋼筋。目前偉銓營造已取得約1.2億的工程款，這些錢應該也要不回來，東元電機也只能概括承受。

工程人員也透露，偉銓營造今年3月31日跳票後，他們位於大園的辦公室就常常有人上門要錢，側面瞭解，偉銓在銀行借貸的金額就將近億元，疑似還有高利貸欠款。

偉銓營造的員工向媒體投訴，辦公室在清明連假期間就被搬空，4月6日就沒領到薪水，他們在51勞動節前回公司看看有沒有轉機，沒想到辦公室被搬空，公司會計還向沒領到薪水的員工兜售辦公室的電腦設備「3000塊就可以把電腦搬回去」，員工無奈地說「領不到薪水、繳不起房貸，還要花錢買公司電腦？」

員工補充，後來東元電機的人來協商，他們同意承接沒領到薪水的偉銓員工，只要轉到東元上班就可以領到之前的薪資，如果不留任就不給錢，偉銓營造負責桃機工程的人員包括本地員工及移工約65人，繼續留下轉任東元電機有15人跟20名移工，不留任的30人現在一分錢都拿不到，除了向桃園市勞工局求助也沒其他辦法。

偉銓營造位於大園的辦公室，今年3月31日跳票後常有人上門要錢。圖／讀者提供
偉銓營造位於大園的辦公室，今年3月31日跳票後常有人上門要錢。圖／讀者提供
偉銓營造位於大園的辦公室，今年3月31日跳票後常有人上門要錢，辦公室內幾乎已清空。圖／讀者提供
偉銓營造位於大園的辦公室，今年3月31日跳票後常有人上門要錢，辦公室內幾乎已清空。圖／讀者提供
東元電機與偉銓營造共同投標的能源中心施工情況。圖／翻攝桃機公司官網
東元電機與偉銓營造共同投標的能源中心施工情況。圖／翻攝桃機公司官網

桃園機場 薪水 桃機 東元電機

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