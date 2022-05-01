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一張圖看天氣！未來一周有雨 北台灣明15度、周三回溫

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到東北季風增強影響，北台灣天氣今（1日）明顯偏涼，氣象局表示，未來一周，是容易下雨的一周，有點不方便，記得準備好雨具；氣溫方面，明、後兩天，各地氣溫偏涼，北台灣低溫約15度，請適時添加衣物，周三之後氣溫回升，各地感受舒適，最高溫約29至32度間。 本報資料照片
受到東北季風增強影響，北台灣天氣今（1日）明顯偏涼，氣象局表示，未來一周，是容易下雨的一周，有點不方便，記得準備好雨具；氣溫方面，明、後兩天，各地氣溫偏涼，北台灣低溫約15度，請適時添加衣物，周三之後氣溫回升，各地感受舒適，最高溫約29至32度間。 本報資料照片

受到東北季風增強影響，北台灣天氣今天明顯偏涼，氣象局表示，未來一周，是容易下雨的一周，有點不方便，記得準備好雨具；氣溫方面，明、後兩天，各地氣溫偏涼，北台灣低溫約15度，請適時添加衣物，周三之後氣溫回升，各地感受舒適，最高溫約29至32度間。

氣象局表示，本周的天氣系統，都受到南方雲系影響，明天西半部雨勢全面，各地易有陣雨並有局部較大雨勢，後天則是東半部持續降雨，西半部轉為局部的陣雨形態。周三至周日，各地仍然有短暫陣雨，中南部的降雨較為局部。

氣象局也在臉書上提醒，南方雲系帶來的水氣有時會會比較多，請留意最新資訊​。此外，山區風景很美，但整周容易下雨，交通安全特別留意，雲雨多慢行；東北季風影響期間，除了氣溫偏涼，沿海地區及離島容易有強陣風，海邊活動多小心。

氣象局表示，未來一周，是容易下雨的一周，有點不方便，記得準備好雨具。圖／擷取自「報天氣」臉書粉絲團
氣象局表示，未來一周，是容易下雨的一周，有點不方便，記得準備好雨具。圖／擷取自「報天氣」臉書粉絲團

氣象局 東北季風

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