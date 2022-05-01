在老爸臂膀中安心長大！C羅曬與龍鳳胎女兒的合照

現在效力於英超曼聯的葡萄牙足球巨星C羅，日前和女友喬治娜沉痛宣布兩人的龍鳳胎只有女嬰順利出生、男嬰不幸夭折，當時消息震驚許多球迷，各界關懷也馬上湧入兩人的IG，C羅更在球場上收穫來自敵對球迷的鼓掌與歌聲鼓勵，並用對上兵工廠比賽中的一顆破紀錄進球獻給在天堂的兒子。

繼日前更新了一家人的溫馨全家福後，C羅昨天又再次曬出自己和龍鳳胎女兒的合照，搭配文字「永遠的愛」。小小的嬰兒躺在他懷中的畫面展現一種安定的寧靜感，更與他的一身肌肉形成強烈對比，畫面像是在描述「嬰兒在爸爸強而有力的臂膀中安心長大」。