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在老爸臂膀中安心長大！C羅曬與龍鳳胎女兒的合照

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
C羅昨天再次曬出自己和龍鳳胎女兒的合照。圖／摘自IG
C羅昨天再次曬出自己和龍鳳胎女兒的合照。圖／摘自IG

現在效力於英超曼聯的葡萄牙足球巨星C羅，日前和女友喬治娜沉痛宣布兩人的龍鳳胎只有女嬰順利出生、男嬰不幸夭折，當時消息震驚許多球迷，各界關懷也馬上湧入兩人的IG，C羅更在球場上收穫來自敵對球迷的鼓掌與歌聲鼓勵，並用對上兵工廠比賽中的一顆破紀錄進球獻給在天堂的兒子。

繼日前更新了一家人的溫馨全家福後，C羅昨天又再次曬出自己和龍鳳胎女兒的合照，搭配文字「永遠的愛」。小小的嬰兒躺在他懷中的畫面展現一種安定的寧靜感，更與他的一身肌肉形成強烈對比，畫面像是在描述「嬰兒在爸爸強而有力的臂膀中安心長大」。

在痛失兒子後，C羅與喬治娜曾在聲明中表示女兒的誕生會帶來力量與希望讓他們度過難關，喬治娜的好友Ivan Garcia也曾對外透露，雖然過去這段日子不好過，「但她是個堅強的人，一定能在好友與家人的陪伴下進快重拾笑容。」而C羅更是以增加兩顆進球的成績在英超射手榜中大躍進，以37歲之姿和29歲的孫興慜並列第二。

在痛失兒子後，C羅更新一家人的溫馨全家福。圖／摘自IG
在痛失兒子後，C羅更新一家人的溫馨全家福。圖／摘自IG
C羅昨天再次曬出自己和龍鳳胎女兒的合照。圖／摘自IG
C羅昨天再次曬出自己和龍鳳胎女兒的合照。圖／摘自IG
C羅近日以再次增加兩顆進球的成績在英超射手榜中大躍進，以37歲之姿和29歲的孫興慜並列第二。圖／摘自IG
C羅近日以再次增加兩顆進球的成績在英超射手榜中大躍進，以37歲之姿和29歲的孫興慜並列第二。圖／摘自IG
C羅在對上兵工廠比賽中踢進破紀錄的一球，隨後以手指天動作將這球獻給在天堂的兒子。圖／摘自IG
C羅在對上兵工廠比賽中踢進破紀錄的一球，隨後以手指天動作將這球獻給在天堂的兒子。圖／摘自IG

嬰兒 足球 C羅

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