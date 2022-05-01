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高市MeNGo卡獲銀牌 一卡在手整合大眾運輸

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市交通行動服務(MaaS)MeNGo計畫榮獲 APEC ESCI 2022智慧運輸類別銀牌。圖／高市交通局提供
高雄市交通行動服務(MaaS)MeNGo計畫榮獲 APEC ESCI 2022智慧運輸類別銀牌。圖／高市交通局提供

高雄市交通行動服務(MaaS)MeNGo計畫榮獲 APEC ESCI 2022智慧運輸（Smart Transport）類別銀牌。高雄是亞洲第一個推動MaaS的城市，MeNGo服務整合捷運、輕軌、公車、渡輪、公共行車、共享電動機車及轉乘捷運停車場等運具。

今年在2022年第五屆APEC能源智慧社區倡議知識分享平台，在17個參賽國家、共提出65個計畫案，由陳其邁市長帶領的高雄市府團隊，代表台灣提出2個計畫案參加競逐雙雙獲獎。其中與交通部運研所合作推行的MeNGo計畫，以Mobility as a Service： MeN Go Program–New Opportunities for the Digital Transformation of Transportation Services為題，榮獲 APEC ESCI 2022智慧運輸類別銀牌。

高市交通局表示，MeNGo服務吸引日本岡山縣、沖繩縣、熊本大學、名古屋大學等訪問團取經。市府團隊更主動出擊，赴ITS智慧運輸大會及在APEC運輸工作小組會議分享經驗，吸引許多國外城市的關注。

上月交通局更與日本小田急電鐵株式會社簽屬合作備忘錄，未來將合推旅遊觀光，讓跨國觀光交通更便利。交通局表示，這次獲得銀獎殊榮，更是激勵這段期間努力不懈的市府團隊。MaaS服務後續除規劃與更多國際城市合作拓展MaaS服務外，在食宿遊購或跨縣市整合也將提供更多元創新選擇。

APEC 捷運 日本

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