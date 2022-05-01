高中生以使用者視角設計 北捷即起推全新博愛識別貼紙

台北捷運公司自2007年起，發行「博愛識別貼紙」，加強宣導有隱性需求的乘客都可使用博愛座概念，這次以高中生視角設計博愛識別貼紙，獲得i-Voting票選壓倒性勝出，並由柴語錄根據提案計畫設計，即日起北捷各車站將提供新款貼紙。

北捷2007年9月起，發行博愛識別貼紙，加強宣導有隱性需求的乘客都可以使用的概念，這次以使用者的視角，推出全新圖案，提供民眾另一種選擇。

北捷說明，新館博愛識別貼紙以溫暖色系作為底色，上面繪製可愛的柴語錄，雙手比劃一顆大愛心，後面有一位身上印十字圖案、代表身體不適的乘客，兩邊則分別是孕婦、老人及行動不便乘客坐在博愛座上。

此次全新博愛識別貼紙發想概念，源自於2名普林斯頓高級中學多媒體設計科學生，參與「110年度台北市參與式預算提案」。

提案學生以關懷社會為出發點，發現一般人認為博愛座是老人、小孩、孕婦或受傷者才能做，事實上許多身體不適或不能久站乘客都有座位需求，但不一定看得出來，但坐在位子上就會被異樣眼光看待。

因此以使用者角度，提議在貼紙上增加相關圖案，民眾可至詢問處提供索取使用，呼籲大家發揮愛心，禮讓座位給有需要的人，此提案通過i-Voting票選程序後錄案，並由柴語錄根據提案計畫設計。