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類火車撞到限高杆 車頭玻璃碎、鈑金凹 網酸「類事故」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
有網友在PTT上爆料，指類火車在壽豐時，撞到限高杆。圖／取自PTT
有網友在PTT上爆料，指類火車在壽豐時，撞到限高杆。圖／取自PTT

不滿交通部強推台鐵公司化條例，台鐵工會今趁著五一勞動節發動不加班行動，逾萬名員工參與，導致台鐵表定列車全面停駛，交通部則是推出12條「類火車」，以遊覽車接駁的方式替代鐵路運輸。不過有網友在PTT上爆料，指類火車在壽豐時，撞到限高杆。該網友更諷刺，現在知道台鐵常常出事故的原因在哪了嗎，就是高層管理。

該網友也PO出類火車的「事故照」，只見照片中的類火車不慎撞到限高杆，導致車頭玻璃出現裂縫。對於該事故，不少網友諷刺「又是台鐵的日常啦」」、「連事故都要類火車，厲害啦」、「類事故」、「類誤點啦」。

對此，公路總局花蓮監理站長李東林證實，該班車是花蓮到台東的第一班類火車，是7點發車，當時車內沒有乘客，由於車輛研判還可以使用，因此當下先把乘客載往目的地後，就要求花蓮遊覽車公司，該車不能繼續當作類火車使用。

李東林表示，當時該類火車開到壽豐火車站，準備停車時，因為要調頭，由於車站有限制高度，司機想說試試看能不能通過，就開過去，不料車輛輕輕碰撞倒限高杆，導致車頭玻璃有小裂縫，板金也凹陷，不過狀況不是很嚴重。

有網友在PTT上爆料，指類火車在壽豐時，撞到限高杆。圖／取自PTT
有網友在PTT上爆料，指類火車在壽豐時，撞到限高杆。圖／取自PTT

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