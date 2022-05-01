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眠月線重新開放 共482人申請入園

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
眠月線重新開放，嘉義林管處統計今天共計482人申請進入一葉蘭自然保留區。記者莊祖銘／攝影
眠月線重新開放，嘉義林管處統計今天共計482人申請進入一葉蘭自然保留區。記者莊祖銘／攝影

阿里山林鐵及文資處今年1月起，封閉並整修國內知名景點眠月線，今天上午重新開放，因眠月線經嘉義林管處轄下一葉蘭自然保留區，若走完全程需事前申請，嘉義林管處統計，今天計482人申請入園，6月起將調降每天入園上限至350人。

林鐵及文資處更換、加寬眠月線第8至21號橋梁既有鐵軌間木板，提升眠月線行走安全性及維護整體景觀，增加止滑效果，今年1月17日到4月30日眠月線封閉施工，線上台灣一葉蘭自然保留區，也配合施工暫停開放。

但有資深登山嚮導表示，封閉期間仍有許多登山客無視警告標語和封鎖線進入眠月線，儘管林鐵處和嘉義林管處表示，未接獲相關擅闖情事，但嘉義縣消防局統計1月17日起至4月28日止，共接獲1件報案，造成1人受傷。

嘉義林管處統計，今天共482人申請進入一葉蘭自然保留區，5月2日417人、3 日124人、4 日56人、5 日136人、6 日272人、7 日485人，合計1972人。

台灣一葉蘭自然保留區每日遊憩人數原上限500人，但產生廢棄物已對環境造成負面影響，根據眠月線空間、環境清潔、遊憩承載量、遊憩安全等綜合因素評估嘉義林管處評估調降每天上限至350人，今年6月起開始實施。

嘉義林管處也將持續透過定期環境與遊憩監測，了解台灣一葉蘭保留區與眠月線的環境與遊憩品質，每年監測台灣一葉蘭球莖數、花數與生育地環境，定期林野巡視，回饋作為現場經營管理狀況的依據，滾動式調整每日核准人數。

眠月線重新開放，嘉義林管處統計今天共計482人申請進入一葉蘭自然保留區。記者莊祖銘／攝影
眠月線重新開放，嘉義林管處統計今天共計482人申請進入一葉蘭自然保留區。記者莊祖銘／攝影
眠月線重新開放，嘉義林管處統計今天共計482人申請進入一葉蘭自然保留區。記者莊祖銘／攝影
眠月線重新開放，嘉義林管處統計今天共計482人申請進入一葉蘭自然保留區。記者莊祖銘／攝影

眠月線 嘉義

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