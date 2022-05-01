香蕉價揚主婦買不下手 農糧署估5月後量多價格回穩

香蕉價揚，產地價今年一公斤最高曾來到55到60元，到了消費市場，香蕉價高讓主婦買不下手。農糧署副署長姚志旺說，主要是受去年大雨，加上今年年初寒流，香蕉生長速度慢，產量不多，價格偏高。5月之後，氣候穩定、產量開始增多，價格回穩，香蕉產地價現在1公斤30到35元。

屏東市一家水果行香蕉賣1台斤39元，業者說，香蕉價格之前賣1台斤45、49元，5月量多，價格會再降。主婦羅媽媽說，香蕉價格高，一串五根要92元，買不下手。

農糧署副署長姚志旺說，蕉價高，主要是去年大雨，加上今年初寒流，影響香蕉生長速度慢，產量不是很充裕，價格偏高，五月過後香蕉產量多，價格漸趨穩定。

香蕉研究所長邱祝櫻觀察，香蕉價格這周開始趨穩，今年蕉價高主因，去年持續半年香蕉產地價每公斤10元，影響農民種植意願，加上去年6到8月長期降雨，累積雨量高，9、10月雨還在下，雨下了4個多月，香蕉植株衰弱，黃葉病加重，加上受苗量少，宿根香蕉植株又遇下雨，產量少。

邱祝櫻說，香蕉價格從去年12月價格上揚，到今年4月達到高峰，產地價一公斤最高來到5、60元，是去年產地價5、6倍。4月底價格回到30元上下，接下來看天氣狀況，天氣持續熱，價格趨緩。產地價預估維持每公斤20到30元。

邱祝櫻說，接下來夏天來臨，鳳梨、西瓜等水果一出，瓜類多，替代性消費影響，又遇香蕉盛產，香蕉價格將受影響。以往都認為香蕉2到5月適合種植，現在改鼓勵農民分散種植，避免造成香蕉價格惡性循環，產量過度集中，香蕉成長期約10到12個月。