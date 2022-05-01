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5月起搭中捷滿30次就送10%回饋金 最高30%可搭車可購物

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運公司五月起送好康，每月搭滿30次送回饋金門檻。圖/聯合報系照片
台中捷運公司五月起送好康，每月搭滿30次送回饋金門檻。圖/聯合報系照片

台中捷運通車滿周年，累積運量突破700萬人次，中捷宣布擴大回饋「捷粉」5月起，每月搭滿30次，即享當月搭乘金額10%回饋，搭愈多賺愈多，最高回饋30%。

台中捷運公司指出，台中捷運提供常客優惠，去年9月1日起推出「捷粉回饋專案」每月享回饋金的人數逐月成長。至今年3月底，回饋金總額達202萬6206元。

5月1日起擴大回饋，降低滿額40次享回饋的門檻，新增「每月搭乘中捷30到39次，即享當月搭乘金額10%回饋」其他回饋比例不變，每月搭40到49次享20%回饋金，50到59次回饋25%，滿60次以上回饋30%。

中捷公司表示，每月搭乘達30次以上，次月4日後即可到車站加值售票機或詢問處旁的票卡查詢機，靠卡領回饋，超過6個月逾期領不到。回饋金加值到電子票證後，無使用期限，用途不限搭乘捷運，也可用購物等日常消費。

中捷公司指出，持電子票證如悠遊卡、一卡通或愛金卡搭台中捷運，均可累計搭乘次數，但建議使用同張票卡，才能集中累積搭乘次數，獲最多回饋金。

台中市敬老愛心卡搭捷運享5折優惠，還可用點數扣抵車資免費搭，也可累計搭乘次數領回饋金；台中兒童卡也可享搭乘5折優惠及累計搭乘次數回饋。

旅客可下載中捷APP並綁定使用的電子票證卡號，隨時查詢搭乘次數及可回饋金額，除捷粉回饋外，台中捷運週年慶系列活動、全線運量達800萬、900萬人次抽iPhone13等運量里程碑活動持續進行中，可上台中捷運官網( https://www.tmrt.com.tw/ )、台中捷運APP看活動內容。

台中捷運 一卡通

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