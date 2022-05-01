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類火車接駁 王國材：未來有需要就再啟動

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
交通部長王國材今天從台東北上視察，在花蓮玉里站搭乘類火車到瑞穗。圖／民眾提供
交通部長王國材今天從台東北上視察，在花蓮玉里站搭乘類火車到瑞穗。圖／民眾提供

台灣鐵路工會發起勞動節不加班，今天表定列車全面停駛，交通部推出「類火車」應變計畫。交通部長王國材今天從台東北上視察，在花蓮玉里站搭乘類火車到瑞穗，王國材表示，類火車接駁結束後，會在台北開檢討會議，要優化應變計畫、備而不用，若未來有類似情形，有需要就會啟動類火車。

王國材指出，類火車12線已開138班，每班按照時刻表在走，要搭類火車的民眾也能了解這次沒有開車，有類火車可搭，旅客表示能接受，目前台鐵238班車都很順利，人都不多。類火車結束後，會在台北開檢討會議，把今天應變計畫做個檢討。

王說，類火車在國外其實非常普遍，主要原因是天災或大維修，或是罷工，傳統火車都會有類火車的計畫，這次是台鐵第一次把環島鐵路用這麼大的應變方式，不管未來遇到什麼狀況，台鐵都應該要優化應變方式，當然是備而不用，但未來若有天災、大維修或是罷工，只要有需要時都會再啟用。

王國材表示，花東類火車走的路線都在台9線，沿著花東鐵路沿線走，在花東各車站下車，可在車站上洗手間，今天台9線路況很順暢，這次藉著鐵路不能跑的時候，把公路全面做一個演練，當然是不希望是用在罷工、罷駛上面，但面臨突發狀況，類火車就是很重要的應變計畫。

王國材說，火車速度是公路的2倍，環島鐵路是完全沒辦法被公路取代的，類火車只是一個替代運具，現在交通部針對環島鐵路優化，還是期待整體台鐵的營運、服務、安全提升。

交通部長王國材表示，類火車接駁結束後，會在台北開檢討會議，要優化應變計畫、備而不用。圖／民眾提供
交通部長王國材表示，類火車接駁結束後，會在台北開檢討會議，要優化應變計畫、備而不用。圖／民眾提供
有許多乘客在花蓮客運轉站候車，要搭客運往宜蘭、台北。記者王思慧／攝影
有許多乘客在花蓮客運轉站候車，要搭客運往宜蘭、台北。記者王思慧／攝影
北花線客運多2、3成乘客，今天多開100班。記者王思慧／攝影
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王國材 台鐵 交通部長

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