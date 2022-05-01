愈晚愈溼冷！ 明全台有雨、低溫跌破20度 周三才回溫

受到東北季風增強影響，北台灣天氣今天明顯偏涼，氣象局表示，中南部今天下半天開始，也會愈來愈冷。今天整體來說，除了東北季風外，也開始受到南方雲系水氣影響，降雨機率提升，明天、後天，隨著南方雲系移動到台灣上空，明天各地將轉為有雨天氣，且不排除局部地區出現雨勢較大的情況；周二同樣雨勢明顯，其中東半部持續降雨，西半部則有局部降雨。

氣溫方面，氣象局表示，今天至周二都是偏涼的天氣型態，周三後，氣溫就會慢慢回升，屆時感受上會較為舒適。

氣象局表示，今天受到北邊高壓影響，台灣都是偏東北風的天氣型態，南海到華南地區有一片雲系，慢慢移到台灣上空；雷達回波顯示，中部以北都是陰雨、飄雨的天氣，下半天到明天水氣增加，各地雨勢會愈來愈明顯，降雨範圍也會愈來愈廣闊。

氣象局表示，明天南海有比較明顯的對流雲系，帶來充沛水氣，會有局部較大雨勢的天氣，全台各地都有降雨，後天也就是周二，降雨則以東半部為主，不過西半部天氣也不穩定，容易有局部降雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

氣象局指出，今天北台灣大致都比較涼，中南部溫度也在下降，明後兩天，各地轉為濕涼天氣。

未來一周溫度的部分，氣象局表示，今天至周二，北部都是20度以下，中部、東部，低溫同樣也是20度以下，因此感受都會明顯轉涼，周三氣溫回升，整體而言天氣溫暖舒適，不過降雨仍不穩定，民眾外出要記得攜帶雨具。