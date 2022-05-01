雨區從北到南擴大 明天降雨降溫顯著、低溫下探17度

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天受到華南到南海北部寬廣的雲系水氣移入影響，全台天氣都轉陰，從北到南都逐漸有下雨或飄雨，配合北方高壓南下，東北風增強，中部以北感受將轉濕涼或轉冷，南部因為日照減少，白天溫度也會降到26-28度，需留意溫度變化。

他說，這波將延續到周二清晨，其中周一的降雨、降溫情況顯著，預期低溫北部最低17-18度，高溫在20度上下，中南部也有降溫兩三度，局部沿海空曠地區、近山平地可再降兩三度，感受較濕冷。