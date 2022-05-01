聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨區從北到南擴大 明天降雨降溫顯著、低溫下探17度
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天受到華南到南海北部寬廣的雲系水氣移入影響，全台天氣都轉陰，從北到南都逐漸有下雨或飄雨，配合北方高壓南下，東北風增強，中部以北感受將轉濕涼或轉冷，南部因為日照減少，白天溫度也會降到26-28度，需留意溫度變化。
他說，這波將延續到周二清晨，其中周一的降雨、降溫情況顯著，預期低溫北部最低17-18度，高溫在20度上下，中南部也有降溫兩三度，局部沿海空曠地區、近山平地可再降兩三度，感受較濕冷。
周二下半天雲系逐漸減少，風向也將轉偏東風，各地溫度回升，北部降雨緩和，不過南海仍然有雲系通過中南部、東部，周二到周四仍有些局部的短暫雨，南方雲系中有些小尺度的對流系統發展，南部地區可能受到影響，有短暫雷雨的機會，天氣仍不太穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言