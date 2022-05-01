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復通首日塞爆 甲仙工務段長喊：今別再往南橫擠了

聯合報 / 記者王慧瑛陳玫伶／高雄即時報導
南橫公路梅山口到向陽路段，沿線布設大量保全人力疏導交通。記者陳弘逸／攝影
南橫公路梅山口到向陽路段，沿線布設大量保全人力疏導交通。記者陳弘逸／攝影

南橫公路全線復通第一天，果然吸引滿山滿谷人潮，要重溫好久不見的南橫美景，今天上午從梅山口要進南橫車輛排隊逾5公里，下午2點過後「只出不進」，公路總局甲仙工務長陳正偉呼籲民眾，建議今天別再往南橫公路擠，否則可能還沒到梅山口，就超過管制時間敗興而歸。

陳正偉說，預估今天上午7點至下午2點，從梅山口進南橫車輛會超過3000輛，勝過民國109年端午節梅山口到天池剛開通不久的那波熱潮，也創下南橫車流紀錄新高，對團隊來說是壓力測試，希望在適度開放與環境守護間維持平衡，建議民眾別趕在初期湧進南橫，「美好風光一直都在」。

公路總局團隊今天上午在六龜沿線、寶來等地設置告示牌面，提醒用路人台20線梅山口至天池路段壅塞，建議勿入。

南橫公路梅山口至向陽路段沿線能避車、暫停空間不多，遊客大多只能順著車流前進，很能停留拍照，有遊客驚呼「好可怕，南橫成了大停車場，車流走走停停，但還是很興奮」。劉姓山友說，很懷念南橫壯麗山景，等通車熱潮過後再安排一趟懷舊之旅。

高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里等部落今天也擠滿人車，復興里長江維明說，今天凌晨4點多就有重機、轎車陸續行經復興里，往梅山口方向前進，天亮後，車流已從梅山口塞到復興里，整體逾5公里。

江維明表示，他上午騎腳踏車上山視察車況，車流量實在太大差點無法下山，沿線沒有交通號誌也苦了警察，不只西進車輛，還有從台東端東進的車流，在埡口、大關山隧道一帶恐怕會塞到動彈不得。

拉芙蘭里長吳光宇表示，根據前年梅山口到天池路段開通經驗來看，居民原以為開放通車首周車輛會較少，沒想到從昨天起就有大批車輛上山，今天更是大塞車，有居民推出4頭烤全豬要做生意，賺南橫觀光熱錢，也擁抱久違商機，居民看到人潮相當感動，也希望遊客、山友一起愛護環境，才能讓美麗南橫被更多人看見。

南橫公路復通帶起一股熱潮，高雄市桃源區拉芙蘭里等部落今天人潮洶湧，有居民推出烤全豬等部落美食，要衝刺久違的觀光商機。圖／拉芙蘭里長吳光宇提供
南橫公路復通帶起一股熱潮，高雄市桃源區拉芙蘭里等部落今天人潮洶湧，有居民推出烤全豬等部落美食，要衝刺久違的觀光商機。圖／拉芙蘭里長吳光宇提供
南橫公路梅山口到向陽路段，沿線布設大量保全人力疏導交通。記者陳弘逸／攝影
南橫公路梅山口到向陽路段，沿線布設大量保全人力疏導交通。記者陳弘逸／攝影
南橫公路梅山口到向陽路段，沿線布設大量保全人力疏導交通。記者陳弘逸／攝影
南橫公路梅山口到向陽路段，沿線布設大量保全人力疏導交通。記者陳弘逸／攝影
南橫復通首日車多擁擠，沿線有保全人員調控車流，公路總局團隊今天上午也在高雄寶來等地設置告示牌面，提醒用路人台20線梅山口至天池路段壅塞，建議勿入。圖／甲仙工務段提供
南橫復通首日車多擁擠，沿線有保全人員調控車流，公路總局團隊今天上午也在高雄寶來等地設置告示牌面，提醒用路人台20線梅山口至天池路段壅塞，建議勿入。圖／甲仙工務段提供
南橫公路復通帶起一股熱潮，高雄市桃源區拉芙蘭里等部落今天人潮洶湧，有居民推出烤全豬等部落美食，要衝刺久違的觀光商機。圖／拉芙蘭里長吳光宇提供
南橫公路復通帶起一股熱潮，高雄市桃源區拉芙蘭里等部落今天人潮洶湧，有居民推出烤全豬等部落美食，要衝刺久違的觀光商機。圖／拉芙蘭里長吳光宇提供
南橫復通首日車多擁擠，沿線有保全人員調控車流，公路總局團隊今天上午也在高雄寶來等地設置告示牌面，提醒用路人台20線梅山口至天池路段壅塞，建議勿入。圖／甲仙工務段提供
南橫復通首日車多擁擠，沿線有保全人員調控車流，公路總局團隊今天上午也在高雄寶來等地設置告示牌面，提醒用路人台20線梅山口至天池路段壅塞，建議勿入。圖／甲仙工務段提供
南橫公路今天起全線復通，沿線車流回堵，公路總局甲仙工務段長陳正偉呼籲民眾今天別再往南橫擠，否則可能過了過了管制時間還沒進到高雄端入口梅山口。圖／甲仙工務段提供
南橫公路今天起全線復通，沿線車流回堵，公路總局甲仙工務段長陳正偉呼籲民眾今天別再往南橫擠，否則可能過了過了管制時間還沒進到高雄端入口梅山口。圖／甲仙工務段提供
南橫復通首日車多擁擠，沿線有保全人員調控車流，公路總局團隊今天上午也在高雄寶來等地設置告示牌面，提醒用路人台20線梅山口至天池路段壅塞，建議勿入。圖／甲仙工務段提供
南橫復通首日車多擁擠，沿線有保全人員調控車流，公路總局團隊今天上午也在高雄寶來等地設置告示牌面，提醒用路人台20線梅山口至天池路段壅塞，建議勿入。圖／甲仙工務段提供
南橫公路復通帶起一股熱潮，昨天在高雄梅山口就有大批車輛徹夜守候，期待今天一早要衝上南橫，重溫許久不見的埡口雲海等美景。圖／六龜警分局提供
南橫公路復通帶起一股熱潮，昨天在高雄梅山口就有大批車輛徹夜守候，期待今天一早要衝上南橫，重溫許久不見的埡口雲海等美景。圖／六龜警分局提供
南橫公路今天起全線復通，沿線車流回堵，公路總局甲仙工務段長陳正偉呼籲民眾今天別再往南橫擠，否則可能過了過了管制時間還沒進到高雄端入口梅山口。圖／甲仙工務段提供
南橫公路今天起全線復通，沿線車流回堵，公路總局甲仙工務段長陳正偉呼籲民眾今天別再往南橫擠，否則可能過了過了管制時間還沒進到高雄端入口梅山口。圖／甲仙工務段提供
南橫公路復通帶起一股熱潮，高雄市桃源區拉芙蘭里等部落今天人潮洶湧，有居民推出烤全豬等部落美食，要衝刺久違的觀光商機。圖／拉芙蘭里長吳光宇提供
南橫公路復通帶起一股熱潮，高雄市桃源區拉芙蘭里等部落今天人潮洶湧，有居民推出烤全豬等部落美食，要衝刺久違的觀光商機。圖／拉芙蘭里長吳光宇提供
南橫公路今天起全線復通，沿線車流回堵，公路總局甲仙工務段長陳正偉在寶來監工站緊盯車流，呼籲民眾今天別再往南橫擠，否則可能過了過了管制時間還沒進到高雄端入口梅山口。圖／甲仙工務段提供
南橫公路今天起全線復通，沿線車流回堵，公路總局甲仙工務段長陳正偉在寶來監工站緊盯車流，呼籲民眾今天別再往南橫擠，否則可能過了過了管制時間還沒進到高雄端入口梅山口。圖／甲仙工務段提供
南橫公路今天起全線復通，沿線車流回堵，公路總局甲仙工務段長陳正偉在寶來監工站緊盯車流，呼籲民眾今天別再往南橫擠，否則可能過了過了管制時間還沒進到高雄端入口梅山口。圖／甲仙工務段提供
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南橫公路梅山口到向陽路段，沿線布設大量保全人力疏導交通。記者陳弘逸／攝影
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南橫 山友 警察

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