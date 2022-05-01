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鼎泰豐員工才知道的4個秘密 「1句話」讓你有回到家的氛圍

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:翻攝鼎泰豐

文／姜雅馨

鼎泰豐除了皮薄餡多的小籠包、香氣十足的排骨飯成為饕客點名必嚐的美味，貼心的服務也讓許多客人願意一訪再訪，在《DailyView網路溫度計》中式連鎖網路口碑排行榜位居第一名寶座。有前員工近日就分享自己在鼎泰豐工作時的心得與秘辛，也備受網友踴躍討論。

「鼎泰豐」中式連鎖網路口碑排行榜

▲「鼎泰豐」位居網路溫度計的中式連鎖網路口碑第1名。

image source:《DailyView網路溫度計》中式連鎖網路口碑排行（2022/01/29~2022/04/28)

你可能不知道的鼎泰豐秘辛！讓客人用餐也有「回到家」的感覺

曾在鼎泰豐工作1年左右的女網友在社群論壇Dcard上以「那一年我在鼎泰豐工作發現的小秘密」為題，講解客人從拿到號碼牌開始到點餐的服務過程，在門口拿號碼牌時客人就會聽到服務生說「您好，今天幾位用餐呢？」，原PO指出不論是身旁同事還是現場客人，外場服務生都會使用「您」取代「你」，「這個字其實蠻神奇的，可以很親切的拉近與人之間的距離」，尤其在鼎泰豐更能感受同事是發自內心說這句話，「是那種很舒服親切的問候」。

鼎泰豐外場服務生會說「您好，裡面請」

image source:翻攝鼎泰豐

接著客人會聽到「您好！裡面請！」，這段話是為了讓客人有回到家的感覺，「鼎泰豐將耳熟能詳的歡迎光臨改成溫暖的問候，這句話是每個碰到客人的工作人員的標配，有特定的語速、聲音大小」，至於桌上碗筷的擺放、茶的溫度、醬油醋的開口方向、牙籤數量也是精心準備，「大家下次去鼎泰豐用餐可以觀察，全台每一間鼎泰豐根本一模一樣」。

鼎泰豐外場服務生

image source:翻攝鼎泰豐

另外客人點餐時服務生還會額外詢問「您好，有對食物過敏嗎？」，原PO自曝在鼎泰豐工作的第一個禮拜就會收到所有餐點內容物表，從內場到外場人員都會被抽考，「光是一個再簡單不過的蛋花湯，就有正常、蛋奶素、全素之分，為了不讓客人破戒，內外場都必須清楚知道其中的差別」，像是全素料理「什蔬炒飯」也會額外使用「獨立全素專用飯匙」。

鼎泰豐「什蔬炒飯」有專屬湯匙

image source:翻攝鼎泰豐

饕客多認同鼎泰豐服務理念！網友：用『您』會給人舒適距離的感覺

網友看完鼎泰豐員工秘辛後紛紛表示，「服務業的話用您是會給人一種舒適距離的感覺」、「『您好』就是比較有禮貌客氣，『你好』就是有打招呼就這樣，不過一般不是服務業性質，通常只會說你好或者是哩好，台語也是蠻親切感的」，不過也有部分網友認為「『您』蠻客套的，很有距離感的字」，有人則好奇「為什麼每次喝桌上的茶都特別燙」，原PO則回應「基本上外場帶位客人時，茶是剛倒好的狀態，鼎泰豐也有規定茶的溫度，就是希望客人可以再點餐前暖暖身體」。

網友對鼎泰豐服務評論

image source:Dcard

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