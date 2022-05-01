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疫情衝擊消費產業 潛艦顧問郭璽推麻將館與養生村結合

聯合報 / 記者高凌雲

受到疫情影響，很多消費行業多受到衝擊，麻將館業者業績最近掉了兩成到三成，最近引起不少話題的潛艦國造顧問郭璽，轉行投資開設麻將館，將這波疫情危機視為轉機，要改變大眾對麻將館的成見，同時推動麻將館與老人養生村的業務結合。

國內麻將館業者多有政府發放執照，館內禁止現金賭博，多半是退休老人聚會場所，郭璽看準麻將對老人在心智保健方面的幫助，參考美國等國家經驗，規畫將老人養生村與麻將館結合，麻將館部分的盈利可以讓老人入住的成本降低，入住老人也可免費使用麻將館設施。

郭璽的構想，是在周邊有足夠的醫療設施的地區，興建老人養生村，高樓層供老人安養，一二樓為對外營運麻將館，入住老人可以使用麻將館休閒，由於他過去經營過畫廊，結識不少畫家，他已與許多繪畫老師接觸，將來安排他們指導老人繪畫，老人可以打麻將動腦筋，也可以動手畫畫。

郭璽在北部開設的麻將休閒館曾有員警連續臨檢27次，都沒有發現違規或者安全問題，郭璽說，他完全按照政府規定營業，也希望能改變外界對打麻將活動的誤解。

麻將 疫情 賭博

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