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南橫開放首日衝一波 梅山口排隊車潮逾5公里

聯合報 / 記者王慧瑛陳玫伶／高雄即時報導
南橫公路好山好景令人醉心，山友對復通這一天期待已久，但專家提醒，復通後是另一個挑戰的開始。記者劉學聖／攝影
南橫公路好山好景令人醉心，山友對復通這一天期待已久，但專家提醒，復通後是另一個挑戰的開始。記者劉學聖／攝影

今天起南橫全線開放通行，民眾迫不及待要重溫「好久不見的南橫」，許多人昨天傍晚就到梅山口附近停車場卡位，部落周邊道路也幾乎成大型停車場。

今天一早7點，南橫公路梅山口這端放行，排隊待入場人車將近逾5公里，梅蘭加油站業者楊登明形容「太恐怖，太驚人了」，車從梅山口塞到復興里，大概5公里，排隊加油車輛也達1公里長，他說「已經破了創站以來紀錄」。

南橫復通魅力無法擋，加上遇到假日，山友、車友呼朋引伴要衝一波，重溫南橫美景。昨天下午在梅山口前，就開始湧現車潮，愈晚車愈多，六龜警分局繃緊神經協助交通疏導，甲仙工務段長陳正偉等人也在寶來監工站，隨時留意車流狀況。

陳正偉說，今天清晨7點放行前，車潮大概綿延3公里，無法一口氣全放行，會陸續讓車輛進入，初期開放車輛包含汽機車、5噸以下小貨車、9人座以下小客車，自行車及行人不開放。

復通首日對公路總局團隊來說，也是一場壓力測試，團隊戰戰兢兢。陳正偉說，一旦大關山隧道塞住了，天池那端就會管制放行，大關山隧道是高雄、台東兩端交界處，也是通行瓶頸點，管制人流原則就是慢慢放，會持續滾動檢討。

「太驚人了，也許創了南橫開通以來車流紀錄！」楊登明說，2009年莫拉克風災重創南橫公路，經過近13年努力，5月1日起全線有條件通車，山友、遊客期待回味南橫之美，消息擴散得很快，很多人都想重溫南橫好山好水好風光，楊登明從小居住在桃源區，他說，南橫開通迄今將近50年，這應該是他見過南橫公路最塞的一次。

公路總局昨天舉行「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，高雄天池、台東埡口各有會場，兩地視訊連線，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、高雄市長陳其邁等人出席，見證南橫復通歷史性一刻，也稱讚工程人員完成一件不可能任務。

南橫公路地質脆弱、水文複雜，專家提醒，通車後是另一個挑戰開端，極端氣候下，預防性封閉可能成為常態，南橫是否能長久通車，路基、邊坡穩固程度是關鍵，部分路段7、8年前就完工，相較剛修復路段，每條道路修復等級、地質狀況不同，抗災能力待考驗。

許多山友提到，接下來就是汛期、颱風季，擔心南橫再度封閉，「已經等了13年，說不定沒有下個13年時光好等待，決定今天一定要衝一波」，也有山友提到「大家別一窩蜂，人擠人上山就失去南橫靜謐美感了，不急著搶前幾天」。

陳正偉說，開放初期勢必吸引山林愛好者造訪，為避免過量人車衝擊環境，梅山口至向陽路段每周二、四全日禁開放，其餘每天上午7點至下午2點開放車輛通行，下午5點前要淨空，在適度開放與環境守護間取得平衡。

公路總局甲仙工務段在寶來監工站緊盯車流。圖／甲仙工務段提供
公路總局甲仙工務段在寶來監工站緊盯車流。圖／甲仙工務段提供
南橫公路好山好景令人醉心，山友對復通這一天期待已久，但專家提醒，復通後是另一個挑戰的開始。記者劉學聖／攝影
南橫公路好山好景令人醉心，山友對復通這一天期待已久，但專家提醒，復通後是另一個挑戰的開始。記者劉學聖／攝影
今天起南橫全線開放通行，民眾迫不及待要重溫「好久不見的南橫」，許多人昨天傍晚就到梅山口附近停車場卡位，部落周邊道路也幾乎成大型停車場，今天一早7點，梅山口等待入場人車逾5公里。圖／讀者提供
今天起南橫全線開放通行，民眾迫不及待要重溫「好久不見的南橫」，許多人昨天傍晚就到梅山口附近停車場卡位，部落周邊道路也幾乎成大型停車場，今天一早7點，梅山口等待入場人車逾5公里。圖／讀者提供
南橫公路好山好景令人醉心，山友對復通這一天期待已久，但專家提醒，復通後是另一個挑戰的開始。記者劉學聖／攝影
南橫公路好山好景令人醉心，山友對復通這一天期待已久，但專家提醒，復通後是另一個挑戰的開始。記者劉學聖／攝影
南橫公路好山好景令人醉心，山友對復通這一天期待已久，但專家提醒，復通後是另一個挑戰的開始。記者劉學聖／攝影
南橫公路好山好景令人醉心，山友對復通這一天期待已久，但專家提醒，復通後是另一個挑戰的開始。記者劉學聖／攝影
南橫公路全線復通首日，要往梅山口的車輛回堵，高雄桃源區部落塞滿人車。圖／取自「南橫山林同好line社群」
南橫公路全線復通首日，要往梅山口的車輛回堵，高雄桃源區部落塞滿人車。圖／取自「南橫山林同好line社群」
今天起南橫全線開放通行，民眾迫不及待要重溫「好久不見的南橫」，許多人昨天傍晚就到梅山口附近停車場卡位，部落周邊道路也幾乎成大型停車場，今天一早7點，梅山口等待入場人車逾5公里。圖／讀者提供
今天起南橫全線開放通行，民眾迫不及待要重溫「好久不見的南橫」，許多人昨天傍晚就到梅山口附近停車場卡位，部落周邊道路也幾乎成大型停車場，今天一早7點，梅山口等待入場人車逾5公里。圖／讀者提供
南橫公路大關山隧道是高雄、台東兩端交界處，也是通行瓶頸點，公路總局表示，管制人流原則就是慢慢放，會持續滾動檢討。記者劉學聖／攝影
南橫公路大關山隧道是高雄、台東兩端交界處，也是通行瓶頸點，公路總局表示，管制人流原則就是慢慢放，會持續滾動檢討。記者劉學聖／攝影
南橫公路大關山隧道是高雄、台東兩端交界處，也是通行瓶頸點，公路總局表示，管制人流原則就是慢慢放，會持續滾動檢討。記者劉學聖／攝影
南橫公路大關山隧道是高雄、台東兩端交界處，也是通行瓶頸點，公路總局表示，管制人流原則就是慢慢放，會持續滾動檢討。記者劉學聖／攝影

南橫 山友

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