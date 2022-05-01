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雨區將擴全台 氣溫一路下滑、入夜跌破20度

聯合報 / 記者楊德宜邱瓊玉／台北即時報導
北部地區出現短暫陣雨的機率會明顯提高，中南部也將轉為有局部短暫陣雨的天氣。本報資料照片
北部地區出現短暫陣雨的機率會明顯提高，中南部也將轉為有局部短暫陣雨的天氣。本報資料照片

中央氣象局說，南方雲系昨晚起逐漸北移加上東北季風增強，台灣附近水氣變多，除東半部持續有降雨外，北部地區出現短暫陣雨的機率會明顯提高，中南部也將轉為有局部短暫陣雨的天氣。

氣象局說，北部及東北部天氣會比今天更涼一些，氣溫呈現一路下滑的趨勢，白天高溫19到22度，晚上氣溫會降到17、18度，其他地方溫度也將下降，夜晚低溫約19到22度，白天中部高溫降幅較多，中部及花東高溫24到26度，南部則在28到31度。

東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海邊活動注意安全。

氣象局說，明天、周二南方雲系北移加上東北季風影響，北部及東北部天氣會很涼，其他地方也將轉涼。

明天整天及周二清晨，中部以北及東北部低溫只有16、17度，其他地方約19、20度，白天高溫北台灣不超過20度，其他地方較前一天也會明顯下降，周二白天各地氣溫稍回升；這兩天也是水氣最多的時候，各地都容易出現陣雨，中南部及東半部降雨時間長，北部則較為短暫。

周三起東北季風減弱，氣溫逐日回升；周三至周六南方雲系的水氣量減少，降雨會較為局部、短暫，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨。

5月8日至10日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

北部地區出現短暫陣雨的機率會明顯提高，中南部也將轉為有局部短暫陣雨的天氣。本報資料照片
北部地區出現短暫陣雨的機率會明顯提高，中南部也將轉為有局部短暫陣雨的天氣。本報資料照片

高溫 氣象局 天氣動態

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