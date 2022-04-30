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疫情波及南投連假遊客銳減 僅合歡山花季一早爆滿

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
合歡山杜鵑花季吸引大批遊客上山，小風口、武嶺等停車場一早就爆滿。圖／讀者提供
合歡山杜鵑花季吸引大批遊客上山，小風口、武嶺等停車場一早就爆滿。圖／讀者提供

國內新冠疫情大爆發，五一連假首日，南投溪頭、清境等風景區遊客銳減，合歡山則因杜鵑花季，大批遊客上山賞花，一早昆陽、武嶺、松雪樓、小風口停車場便全部爆滿。觀光業者表示，團旅退團達8成，還好個人旅遊未出現退訂，住宿率勉強維持5成。

今天南投天氣晴朗是出遊的好天氣，清境、溪頭、日月潭遊客卻比例假日稀疏，清境農場青青草原假日平均4500人，今天入園僅2800人、避暑勝地的溪頭以往假日大塞車，今天一整天遊客不到5000人。

清境高空觀景步道遊客三三兩兩，林姓遊客說，人少也有好處，可以悠閒散步，欣賞藍天白雲和中央山脈群峰美景。

南投縣旅館公會理事長李吉田說，南投4、5月以團旅為主，國內疫情確診人數每天創新高，團旅退團達8成，還好個人旅遊沒有退訂，靠著散客旅館民宿才維持住5成住宿率。

南投縣觀光處表示，勞動節軍公教和學生並沒連休，不像其他連假熱門，加上疫情嚴峻，還出現旅遊團感染鏈，都影響遊客出遊意願，尤其是團旅幾乎都取消或延期，減少染疫風險。

五一連假首日，因疫情影響，清境高空觀景步道遊客人數比例假日還少。圖／南投縣政府提供
五一連假首日，因疫情影響，清境高空觀景步道遊客人數比例假日還少。圖／南投縣政府提供
合歡山杜鵑花季吸引大批遊客上山，小風口、武嶺等停車場一早就爆滿。圖／讀者提供
合歡山杜鵑花季吸引大批遊客上山，小風口、武嶺等停車場一早就爆滿。圖／讀者提供

南投 清境 疫情

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