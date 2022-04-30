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今天是什麼大日子？ 九天「旋」女開示報你知
九天玄女近來爆紅，屏東縣社會局東港區家庭福利服務中心搶搭順風車，推出430國際不打小孩日宣導片，讓屏東縣長潘孟安看了爆笑，忍不住在臉書轉貼。東港家服中心督導張名慶爆料，扮演九天旋女的是中心替代役男陳浩，扮裝後就像九天玄女「降肉」，但真實身份是阿美族猛男，高反差令人拍案。
430是國際不打小孩日，這個節日是由美國一個反體罰民間組織於1988年倡導發起。潘孟安今在臉書發文呼籲家長，不只這一天，一年365天都不能打孩子，要以愛的鼓勵，拒絕暴力，以正向教育，讓孩子快樂長大。不過不少網友留言都稱，不知道還有這個節日。
潘孟安另分享一支東港家服中心拍攝的1分15秒影片，內容搶搭近來最紅的九天玄女梗，開示不打小孩「停看聽說愛」五字訣，引發熱議。
東港家服中心督導張名慶說，全片是在中心拍攝，扮演九天旋女的是中心替代役男陳浩，5月2日將退役，宣導短片算是退役代表作。片中看起來有點老氣的洋裝、假髮全是中心同仁自備，拍攝當天七手八腳幫陳浩上妝變身，過程搞笑，別看陳浩扮女裝有模有樣，他可是阿美族猛男，且是中心的TABATA運動教練，今年還獲選績優替代役役男。
屏縣社會處長劉美淑說，感謝中心同仁以另類方式宣導，期盼民眾在笑聲中更清楚不打小孩日的精神，不以暴力管教，以正常教育讓孩子快樂長大。
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