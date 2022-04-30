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五一連假因疫退房近半 墾丁、小琉球旅宿度小月
本土疫情升溫，確診人數飆速破萬，再次衝擊國旅市場，屏東縣熱門的水上活動勝地墾丁和小琉球，這陣子陸續接到退訂和延期電話，五一連假今天展開，周六原本八成訂房率退了近半，部分旅宿業者雖比照疫情最嚴重時期啟動促銷方案，搶救住房業績，但看著確診人數持續攀升，業者直言，退訂人數與確診人數成正比，後續退訂必與日增加。
墾丁一家五星飯店主管說，勞動節雖然只有勞工族群放假，但5月的墾丁氣候溫和，有不少民眾打算趁著假期或補假出遊，今年墾丁核心區周、六日住房率一度達到八成上下，但全台單日確診人數連續多日數破萬人，加上部分中小學局部停課，延期或退房率每天增加，今天的整體住房率粗估在五成上下，明天都跌破五成。
他說，墾丁家庭親子客層多，近日收到延期或退房的客人，多因孩子未接種疫苗，擔心出遊返家後影響上學，少部分則是帶長輩出遊，也擔心他們免疫力較低，多數都要求延期，對未來與病毒共存的新防疫生活方式有信心，只是短期內想避免跨縣市移動旅遊，研判到6月初端午連假時，觀光氛圍會恢復到正常狀態。
小琉球民宿業者郭文欣說，距台灣本島半小時船程的小琉球，清明連假過後也淪陷，已有10多人確診，5月是當地旅遊旺季，不少公司團體以民宿包棟方式來玩， 隨著確診人數不斷飆升，搭船登島有提高風險的心理壓力，退訂數也同步增加，今天原有七至八成訂房率，全跌到三成上下；希望這波疫情趕快散去，也希望大家能夠把3劑疫苗打好打滿，安心出遊。
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