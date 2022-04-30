南橫好久不見！南台灣最美公路可以這樣安排

等待近13年之久，南橫公路高雄段今天終於通車，可從高雄開車串聯至台東。今早市長陳其邁會同立委邱議瑩、觀光局長周玲妏等人率先重遊南橫美景，聯手推薦「旗山-美濃-杉林-六龜-甲仙-那瑪夏-桃源」等地帶狀區域旅遊，建議遊客安排2天1夜及3天2夜遊程，深度體驗東高雄及南橫之美。

今早行政院長蘇貞昌、市長陳其邁在南橫天池主持「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，正式宣布南橫全線有條件復通。陳其邁表示，南橫公路沿線包含諸多觀光景點，可說是「一生必來旅遊勝地」，推薦與心愛的人一同打卡旅遊，追風、追美景。

台20線南橫公路復建作業完工23座橋梁及建置15座明隧道，提昇抗災能力。交通部公路總局建議，南橫復通帶動近山及親山旅行，遊客不儘可上山飽覽南橫山巒疊嶂美景，另可考慮中之關古道健行，以及攀爬庫「南橫三星」哈諾辛山、塔關山及關山嶺山3座百岳名山，復甦山區休憩產業。

陳其邁推薦，東高雄九區可享受慢活氣氛，現在花旗木盛開，許多地區都繽紛美麗，藤枝森林遊樂區享受芬多精，另推薦六龜寶來泡溫泉、桃源區品嚐原民風味餐及甲仙區芋頭大餐。