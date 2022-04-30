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台灣房屋親情文學獎 首獎寫活貓與長者、呼應生活共感

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
第二屆台灣房屋親情文學獎今天舉行頒獎典禮，評審組與得獎者一齊合影。記者曾原信／攝影
第二屆台灣房屋親情文學獎今天舉行頒獎典禮，評審組與得獎者一齊合影。記者曾原信／攝影

由台灣房屋與聯合報主辦的第二屆「台灣房屋親情文學獎」今（4/30）舉行頒獎典禮，社會組首獎得主石尚清形容，是以「圖層疊加」的方式寫出〈貓與阿公不出門〉，疊合了貓與失智長輩的故事，呼應社會各個家庭的共同經驗。

台灣房屋親情文學獎邁入第二屆，今年分做社會組與學生組，社會組共計逾330件投稿，學生組則有近60篇作品，分別選出8篇與9篇得獎作品。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，音樂、文化能長存於人類的時代中，有時更表現了每個時代的縮影和歷史。今年文學獎主題聚焦「親情－瘟疫蔓延時」，期望透過文學在疫情中傳遞撫慰，同時凝聚智慧滋養社會，每個時代都有屬於自己的故事，希望能協同聯合報一起傳遞並發揚光大。

聯合報社長游美月於致詞時表示，聯合報走過71年歲月，副刊一直擔當台灣文化的發言人，這次和台灣房屋親情文學獎結合，希望鼓勵更多後進筆耕。綜觀今年作品均呈現了滿滿的愛意，也看到疫情時代下人相互依存的真心和真情，文學除了紀錄了這一代人也分享親情，盼社會彼此互相提攜。

今年社會組首獎由石尚清以〈貓與阿公不出門〉摘下殊榮。石尚清形容，作品如同「圖層疊加」，疊合了朋友飼養的貓蹺家的故事，以及家中長輩失智的經驗，轉化成可觸動社會各個家庭、讓各界有所感的作品。

石尚清也說，疫情來兩年關在家裡心裡不免有些鬱悶，但轉念發現，能守在家人身邊就是最幸福的事。出門雲遊如同在海上漂移，親情則如同「錨」使自身不至於錯亂方向，希望彼此珍惜與家人相處的時光。

陳鼎銘則以作品〈從外婆家到外公家〉拿下學生組首獎。陳鼎銘說，去年疫情嚴峻時無法探望外公，思念之於便寫下該篇散文。文章也是童年在外公家的回憶，「和長輩同住的經驗告訴我，用心觀察、體會生活處處都是寫作題材。」感謝外婆給予的生活經驗。

疫情 失智

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