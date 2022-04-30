全球首例H3N8病例河南現蹤 疾管署提升疫情警示

中國河南省4歲男童近日確診H3N8流感，為全球首例。疾管署今天表示，個案發病前曾接觸家禽，應為偶發性人類感染，自27日起提升河南省新型A型流感旅遊疫情建議至第2級警示。

中國國家衛生健康委員會26日通報，河南省4歲童4月5日出現發燒等其他症狀，10日病情加重送醫，24日經檢測結果是H3N8型禽流感病毒陽性，為全球首例。

衛生福利部疾病管制署今天下午發布新聞稿指出，中國大陸4月26日公布新增全球首例H3N8流感確定病例，基於當地可能具環境暴露風險，4月27日起提升河南省新型A型流感的旅遊疫情建議等級至第2級警示（Alert）；目前中國大陸也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3級警告地區。

疾管署表示，據中國大陸衛生健康委員會公布資料，全球首例H3N8流感確定病例為河南省駐馬店市4歲男童，4月5日發病，4月10日病重住院；個案發病前曾接觸家禽，鄰近地區有野鴨活動，其密切接觸者觀察期間無異常狀況。

疾管署指出，H3N8流感病毒仍屬禽源性，過去大多在馬、狗、禽類等動物間檢出，目前尚無有效人傳人能力，疾管署將密切監測此病毒。

疾管署表示，此次個案應為偶發性人類感染，發生大規模傳播流行風險低，但國際禽類禽流感疫情不斷、中國大陸仍有H5N6及H9N2流感疫情，顯示人類感染新型A型流感威脅不減，提醒醫師如發現自中國大陸回台的可疑病例，應加強詢問旅遊史及接觸史，並迅速通報衛生機關。

根據疾管署統計，中國大陸近期陸續出現有H5N6及H9N2流感等新型A型流感病例，已將中國大陸河南省、山西省、浙江省、湖北省、江西省、四川省、重慶市、廣西壯族自治區、貴州省、江蘇省、山東省、湖南省、福建省、廣東省、安徽省新型A型流感旅遊疫情建議列為第2級警示（Alert），其他省市列為第1級注意（Watch）。

疾管署提醒，民眾前往中國大陸各省市時，應落實「5要6不」原則，「5要」包括禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

疾管署說，「6不」則是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場/展銷場。