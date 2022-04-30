居家防疫新法寶 《Nintendo Switch運動》正式登台 內建6種運動項目超放電
去年三級警戒期間，許多民眾都入手了Nintendo Switch以及《健身環大冒險》，度過無法出門、漫長難熬的時間。近日疫情再起，讓許多家有幼兒的家庭再度啟動自主居家防疫，這時候入手新款運動遊戲正是時候！
多年前引領居家新運動風潮的《Wii運動》系列新作《Nintendo Switch運動》即日起正式發售，共收錄6款運動遊戲，包含過往曾在《Wii運動》系列中大受歡迎的網球、保齡球、擊劍之外，還新增了排球、羽毛球和足球，遊戲亦計畫於秋季再度發布免費更新，預定新增高爾夫球，未來也有可能繼續透過更新，加入更多運動項目，或是現有項目的更多玩法，讓玩家不用出門找球場或是球伴，在家就可體驗到接近真實運動感的刺激暢快。但要注意，遊玩《Nintendo Switch運動》時可能動作會比使用健身環更大，建議一定要使用Joy-Con腕帶，並確保四周有充足可以揮動四肢的空間。
遊戲時，玩家透過在適當時機揮動Joy-Con，就可以進行各種運動動作模擬，其中特別推薦「排球」運動，遊玩時可以使出的技巧最多元，發球、接球、托球、殺球、攔網等動作，都可以手握Joy-Con以實際的運動姿勢來進行對打，掌握好時機，殺球的力道還會加倍。「羽毛球」運動則可揮動Joy-Con左右擊球或同時按著ZR鍵施展網前球，以速度與戰術讓對手難以招架。
「網球」與「保齡球」則都是考驗手腕細緻動作操控的項目，網球的擊球時機會決定球的回彈方向，扭轉手腕則會改變拍球的方向使出上旋球或下旋球；保齡球也是可以透過擲出球時的手腕扭動方式，投出曲球、飛碟球等進階技巧，除了一般的保齡球道，還有超過百種特殊球道選擇，讓擲球的娛樂性多更多。
至於足球目前則是先提供以腿部固定帶踢球的「射門對決」模式，任天堂表示，計畫於夏季發布免費更新，屆時玩家將能夠使用腿部固定帶來遊玩4對4或1對1的足球比賽。而唯一非球類的「擊劍」運動，玩家需要運用劍來攻擊或防禦，可選擇各具特性的單劍、蓄力劍、雙劍，掌握特性擊倒對手取得勝利。
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