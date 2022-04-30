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影／經過13年修復 南橫全線正式復通

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，位於大關山隧道的啞口雲海依舊景色動人。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，位於大關山隧道的啞口雲海依舊景色動人。記者劉學聖／攝影

莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，行政院蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人今天出席祈福典禮，見證歷史性一刻，地方歡欣鼓舞，公路總局今天舉行「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，高雄天池、台東埡口各有一處會場，兩地視訊連線，行政院長蘇貞昌說，南橫能走到復通這一天，有太多工程人員付出心血、青春，甚至付出生命，向南橫、向大自然學習，工程手法必須更順天應人，才能走得長遠。

南橫公路1968年7月動工，1972年10月31日通車，迄今50年，當年工程艱鉅，陸續有116名工作人員因炸隧道、渡河遭沖走，或遭落石擊中、失足跌落山谷等失去寶貴生命，為感念闢路先賢犧牲奉獻情操，公路總局在天池路旁設置長青祠供悼念，蘇貞昌今天出席典禮前，也向犧牲的公路英雄禮敬、祭拜。

蘇貞昌說，去年3月完工、位在南橫137公里處的進涇明隧道背後有感人故事，進涇明隧道是為紀念殉職的段長蘇進涇命名，蘇進涇的兒子蘇俊銘在甲仙工務段當工程司，進涇明隧道由他監工。蘇進涇的孫女謝燦伃也在公路總局三工處服務，一家三代貢獻公路界，「三代公路人、一脈公路情」蔚為佳話。

陳其邁說，南橫有太多感人故事，是一生必來的旅遊勝地，所有辛苦的工程人員才是今天的主角，南橫復通是完成一件不可能的任務。

甲仙工務段長陳正偉說，開放初期勢必吸引山林愛好者造訪，為避免過量人車衝擊環境，規畫每周二、四全日禁開放，其餘開放時間為每天上午7點至下午2點開放車輛通行，下午5點前要淨空，在適度開放與環境平衡間找到共存之道。

莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，行政院長蘇貞昌主持通車典禮。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，行政院長蘇貞昌主持通車典禮。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，行政院長蘇貞昌主持通車典禮，感謝工程人員辛勞。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，行政院長蘇貞昌主持通車典禮，感謝工程人員辛勞。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，位於大關山隧道的啞口雲海依舊景色動人。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，位於大關山隧道的啞口雲海依舊景色動人。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，當地原住民感動終於通車。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，當地原住民感動終於通車。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，位於大關山隧道的啞口雲海依舊景色動人。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，位於大關山隧道的啞口雲海依舊景色動人。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，位於大關山隧道的啞口雲海依舊景色動人。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，位於大關山隧道的啞口雲海依舊景色動人。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，位於大關山隧道的啞口雲海依舊景色動人。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，位於大關山隧道的啞口雲海依舊景色動人。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，當地原住民感動終於通車。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，當地原住民感動終於通車。記者劉學聖／攝影
莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車，行政院長蘇貞昌主持通車典禮，感謝工程人員辛勞。記者劉學聖／攝影
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莫拉克風災後中斷近13年的南橫公路高雄桃源區天池至台東向陽段修復完成，明天起南橫公路全線通車。記者劉學聖／攝影
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南橫 蘇貞昌 行政院

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