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慢性病患畏疫情不敢回診 門諾醫院：勿自行停藥

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院提醒，慢性病患千萬不要自行停藥，否則病況恐會惡化，還增加腎臟病的風險。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院提醒，慢性病患千萬不要自行停藥，否則病況恐會惡化，還增加腎臟病的風險。圖／門諾醫院提供

新冠肺炎疫情延燒，花蓮門諾醫院發現，有慢性病人擔心染疫，不敢回醫院回診拿藥，有慢性病患因此停藥，血壓、血糖飆高不適送醫，醫帥提醒，慢性病患切勿自行停藥，若擔心疫情，也可透過視訊門診完成診療千萬不要任意停藥，否則怕恐會造成病況惡化，甚至增加腎臟病風險。

一名70歲的陳姓長者，因高血壓、糖尿病等慢性病，原本都乖乖定期回診抽血，服藥規律，病況相當穩定。近日因為疫情關係，不敢到醫院回診，自己在家「預防性自主隔離」，結果血壓、血糖飆高，身體不適，家人發現趕緊將他送醫。

門諾醫院腎臟內科主任何承恩表示，慢性病友如果沒有按時服藥，可能讓病情急速惡化；根據國外數據統計，重症病人多半與慢性病相關，特別是心血管疾病與糖尿病，這兩種疾病，同時也是慢性腎臟病的主因之一，提醒若長輩有這兩種慢性病，更要積極控制血壓與血糖，才是疫情下最好的腎臟保健。

醫師說，如果擔心染疫風險，可在常備藥物即將吃完前提早就醫或藉由視訊門診的方式完成診療。若病況穩定，可拿3個月的連續處方籤，最忌諱的就是自行停藥，或者到藥局自行購買成藥來替代，反而造成肝、腎臟負擔，患者有任何用藥問題，都應與主治醫師討論後再決定。

醫師也說，疫情讓很多人長時間待在家，若沒辦法外出運動，在家也要記得常常起身動一動，若長時間久坐維持一樣的姿勢，會影響血液循環，對於肌肉與體重也有不好的影響。

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